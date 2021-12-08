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    Главная / Торги / Поставка изделий санитарных и комплектующих к санитарно-техническому оборудованию

    Поставка изделий санитарных и комплектующих к санитарно-техническому оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 22:0008.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251407Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251407

    Наименование закупки

    Поставка изделий санитарных и комплектующих к санитарно-техническому оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 10:58

    Документация процедуры

    _ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    _Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изделий санитарных и комплектующих к санитарно-техническому оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 22:00 GMT +308.12.2021 22:0008.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251407Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий санитарных и комплектующих к санитарно-техническому оборудованию

    Начальная цена

    484 259,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Договор заключается сторонами с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru), подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц сторон договора. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара для СМСП и в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке для не СМСП. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение, указать производителя, стоимость, срока поставки. В случае указания аналогов поставить соответствующую отметку

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр магистральный Gejzer Big Blue Jumbo 20 1" 60х18.5х18.5СМ 60Л/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой 11б27п1 DN20 PN2.5МПА латунь ручной (рычаг) муфтовый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Тройник канализационный с кольцом Саратовпластика 45° 50х50х50ММ полипропиленовый серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Муфта PP-R 20ММ пайка PN25 белый Berke Plastik ПП040102"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Манжета 2-лепестковая армированная резиновая черная 110ММ для канализации 295100070"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Ревизия канализационная безнапорная VALFEX 20103110 PP-H 110ММ для внутренней канализации с крышкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Манжета 2-лепестковая армированная резиновая черная 110ММ для канализации 295100070"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Труба канализационная Контур РР 110х150ММ серая с раструбом 071270110100"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Труба канализационная с шумопоглощением Equation РР 110ММ 1000ММ белая 81953293"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Отвод канализационный Политрон 90ГРАД 110ММ ПП ST100167W"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Тройник 90° PP 110х110ММ раструб Политэк 200111190"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Писсуар подвесной Rosa Люкс внешняя подводка фарфор белый 680х435х320ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Труба полипропиленовая Политэк PP серая 50х1.8ММ для системы внутренней канализации 0.25М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Труба канализационная Политэк РР 50ММ 1.8ММ 2000ММ серая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой полнопроходной DN15 PN4.0МПА латунь ручной (бабочка) муфтовый LD LD.47.301.25"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой полнопроходной DN15 PN4.0МПА латунь ручной (бабочка) муфтовый LD LD.47.301.25"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой DN15 PN1.6МПА латунь ручной (бабочка) муфтовый Тепловодохран PLSR-49946241"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Манжета MasterProf ИС.130226 резиновая черная 50х25ММ для канализации"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Тройник 45° PP 50х50ММ раструб Политэк 200505045"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Труба канализационная РР 50ММ 1.8ММ 1000ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Отвод канализационный с кольцом Хемкор 3.2 90ГРАД 50ММ ПВХ серый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Отвод канализационный с кольцом Хемкор 3.2 45ГРАД 50 ПВХ серый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Муфта комбинированная PPR 20ММх1/2" ВР белая Политэк 9100002012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Муфта комбинированная PPR 20ММх1/2" ВР белая Политэк 9100002012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Гофра для унитаза Ани Пласт K828 110ММ 520ММ пластик"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Муфта комбинированная PPR 20ММх1/2" ВР белая Политэк 9100002012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Valtec PP-FIBER SDR 7.4 20х2.8ММ для систем горячего и холодного водоснабжения PN20 VTp.700.FB20.20"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 28"

    "Держатель с защелкой для крепления труб DKC 20ММ пластик серый 51020"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 29"

    "Отвод Политэк 90° PPR-C 20ММ под сварку белый"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 30"

    "Унитаз напольный Лобненский Стройфарфор Комфорт ЦОП белый тарельчатый санитарный фарфор 45х37х40СМ без сиденья"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Смеситель для раковины двухвентильный Iddis Jeals латунь сатин 123ММ 1/2" 19004T4C"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Умывальник (раковина) Sanita Ромашка подвесной керамика 600х450х220ММ белый S401401"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Смеситель для раковины двухвентильный Iddis Jeals латунь сатин 123ММ 1/2" 19004T4C"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Кран шаровой трехходовой 1/2" PN4.0МПА латунь ручной (рычаг) муфтовый Valtec VT.361.N.04"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Тройник равнопроходный PPR 20х20х20ММ под сварку белый Политэк"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 36"

    "Кран шаровой для радиатора прямой 20х1/2" PN1МПА PPR ручной резьбовой Valtec VTp.717.0.02004"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 37"

    "Муфта комбинированная PPR 20ММх1/2" НР PN25 белая РосТурПласт 10662"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 38"

    "Кран шаровой полнопроходной DN15 PN4.0МПА латунь ручной (бабочка) муфтовый LD LD.47.301.25"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 39"

    "Насос повышающий Олимпия R71.Т5РRSM для посудомоечной машины МПК 220В 120000060508"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Клапан соленоидный КСВМ-15/220 для посудомоечной машины 220В 60х50х100ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный SKF 6202-2RS 15х35х11ММ ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный SKF 6204 -2RS 20х47х14ММ ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный SKF 6004 -2RS 20х42х12ММ ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Лента изоляционная липкая ПВХ-Л 450ММ 0.4ММ черная ЗАО Каустик Россия"

    Кол-во: 600.000

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