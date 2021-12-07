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    Главная / Торги / Поставка смазочных материалов и технических жидкостей

    Поставка смазочных материалов и технических жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251406Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251406

    Наименование закупки

    Поставка смазочных материалов и технических жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 15:13

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Список_документов_для_заключения_договора.docx

    Форма_1_Информация_о_цепочке_собственников__включая_бенефициаров.docx

    Форма_2_Согласие_собственника_контрагента_на_обработку_персональных_данных.docx

    Форма_3_Инф_об_анал_дог.docx

    Форма_4_Справка_о_наличии_МТР.docx

    Форма_5_Справка_о_наличии_трудовых_ресурсов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 646-12-12

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    Y.Gaydamakina@spblng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдамакина Юлия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смазочных материалов и технических жидкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251406Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов и технических жидкостей

    Начальная цена

    1 151 180,04

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло минеральное всесезонное для 2-х тактных двигателей Gazpromneft Moto 2T канистра 1Л"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Керосин осветительный КО-25 1Л 0.8КГ бутылка ТУ 38.401-58-10-01 изм.1-3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Смазка антикоррозийная мастер-смазка ВМПАВТО Валера аэрозольный баллон 0.4Л"

    Кол-во: 448.000

    "Позиция 4"

    "Паста уплотнительная 131-435 тип 1 конденсатостойкая ТУ 2257-001-74488796-2014 ООО НПО "Орггазнефть" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Паста уплотнительная 131-435 тип 2 конденсатостойкая ТУ 2257-001-74488796-2014 ООО НПО "Орггазнефть" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Паста уплотнительная 131-435 тип 3 конденсатостойкая ТУ 2257-001-74488796-2014 ООО НПО "Орггазнефть" Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Паста уплотнительная 131-435 тип 0 конденсатостойкая"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Масло гидравлическое Росполихим АМГ-10 бидон 15КГ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 9"

    "Масло полусинтетическое всесезонное для 2-х тактных двигателей Зубр ЗМД-2Т-П SAE 30 TC"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 10"

    "Масло минеральное для пильных цепей Зубр ЗМПМ-М 1Л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Масло полусинтетическое для 4-х тактных двигателей Зубр ЗМД-4Т 10W30 1Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Смазка пластичная Литол-24 0.8КГ ГОСТ 21150-87"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Смазка пластичная канатная 39У 21КГ бидон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Смазка низкотемпературная Лита 10000Г -50...+100 ТУ 38.1011308-90"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Жидкость смазочно-охлаждающая для операций абразивной и лезвийной обработки черных и цветных металлов Эмульсол ЭГТ 216.5Л; ДМ³ бочка ТУ 0258-004-27192068-2002"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Масло трансмиссионное Тап-15В ГОСТ 23652-79"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 17"

    "Масло син­те­ти­че­ское всесезонное Gazpromneft Premium C3 5W30 SN/CF C3 канистра 4Л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Смазка морозостойкая Циатим-221"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Смазка силиконовая Томфлон АП 200 ТУ 0254-008-82637903-08"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Канистра пластмассовая с крышкой и лейкой 10Л для ГСМ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Бензин-растворитель Нефрас С-50/170 1Л ГОСТ 8505-80"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 22"

    "Упор противооткатный Камаз 53205-3927010"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Принадлежность к топливозаправочному оборудованию Воронка с гофрированной трубкой Сорокин пластик 140ММ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 24"

    "Масло компрессорное Rosneft Compressor VDL 150 20Л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Жидкость гидравлическая AeroShell Fluid 41 Shell 18.9Л авиационная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Масло минеральное для 2-х тактных двигателей Калибр 2Т TB 1Л 917002"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 27"

    "Смазка электропроводящая ЭПС-98 1КГ ТУ 0254-002-4796093-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Смазка консистентная с литиевым загустителем Томфлон RX3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Смазка пластичная синтетическая Shell Gadus S5 V100 2 0.38КГ туба"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Смазка универсальная проникающая RHT FK-80 аэрозоль баллон с гибким носиком 400МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 31"

    "Смазка силиконовая BBF 150МЛ аэрозольный баллон с гибким носиком 709001415"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Масло компрессорное синтетическое Shell Corena S4 R46 20Л ISO VG 46"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Масло белое медицинское Shell Ondina X 420 209Л бочка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Вазелин ВТВ-1 технический 0.1Л"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 35"

    "Смазка индустриальная Ладога ЛС-1П 21КГ ведро"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Смазка пластичная Газпромнефть Литол-24 18КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 37"

    "Смазка ЦИАТИМ 201 0.8КГ ГОСТ 6267-74"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 38"

    "Смазка ЦИАТИМ-203 10КГ пластиковое ведро ГОСТ 6267-74"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 39"

    "Смазка графитная УСсА 0.8КГ ГОСТ 3333-80 ООО "Центр-Ойл""

    Кол-во: 196.000

    "Позиция 40"

    "Масло индустриальное И-30А 180КГ бочка ГОСТ 20799-88"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 41"

    "Масло индустриальное И-20А 216.5Л; ДМ³ 180КГ ГОСТ 20799-88"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Смазка пластичная канатная Торсиол-55 20КГ КНБ -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 43"

    "Смазка пластичная Солидол 0.8КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 44"

    "Смазка универсальная жидкий ключ FELIX 400МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Смазка пластичная антифрикционная Солидол Ж 20КГ ГОСТ 1033-79"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 46"

    "Бензин-растворитель Нефрас С2 80/120 высший сорт бутылка БВ-1-1000 1Л 0.7КГ ТУ 38.401-67-108-92"

    Кол-во: 50.000

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