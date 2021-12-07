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Наименование закупки
Поставка смазочных материалов и технических жидкостей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 15:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Контактный телефон
+7 812 646-12-12
Факс
+7 812 646-12-12
Адрес электронной почты
Y.Gaydamakina@spblng.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайдамакина Юлия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смазочных материалов и технических жидкостей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251406Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазочных материалов и технических жидкостей
Начальная цена
1 151 180,04
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром СПГ Портовая
Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 448.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 56.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 196.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
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