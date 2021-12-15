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    Главная / Торги / Поставка телевизоров

    Поставка телевизоров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251402Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251402

    Наименование закупки

    Поставка телевизоров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 12:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S_Temnikova@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Темникова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка телевизоров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251402Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телевизоров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней с момента поствки Продукции на склад Покупателя, по адресу: г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 19

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телевизор LED PolarLine 50PU11TC-SM 50ДЮЙМ 3840х2160 50Гц черный 16ВТ 9.2КГ 1122х689х225ММ DVB-T DVB-T2 DVB-C Ultra HD USB/WiFi/Smart TV (RUS) с подставкой"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Телевизор LED StarWind SW-LED55UB401 55ДЮЙМ 3840х2160 60ГЦ черный 20ВТ 13.7КГ 1246х777х269ММ Яндекс.ТВ Ultra HD DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) с подставкой"

    Кол-во: 12.000

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