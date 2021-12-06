Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка керамических обогревателей BORK

    Поставка керамических обогревателей BORK

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 13:3006.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251401Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251401

    Наименование закупки

    Поставка керамических обогревателей BORK

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 11:28

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_товара_от_22_11_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 495 719-23-47

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.kalashnikova@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашникова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка керамических обогревателей BORK

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 13:30 GMT +306.12.2021 13:3006.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251401Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка керамических обогревателей BORK

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    вар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со Спецификацией в течение 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обогреватель керамический BORK O706 WT напольный/настольный 2000ВТ 220-240В 20М2 2.55КГ 380х180х180ММ Китай"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 260147
    Поставка бытовой электрической техники (УСЛ 006)
    Поставка бытовой электрической техники (УСЛ 006)
    260147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "ЮСК"
    Ценовой запрос № 78158
    ТО и ТР ГТС
    ТО и ТР ГТС
    78158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
    Ценовой запрос № 78389
    Тепловентиляторы
    Тепловентиляторы
    78389
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    29 617
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 82072
    поставка тепловых пушек для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    поставка тепловых пушек для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    82072
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    8 051
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 84147
    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    84147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 06:30(GMT+03:00)
    348 627
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 84366
    Поставка МТР (Обогреватель электрический)
    Поставка МТР (Обогреватель электрический)
    84366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    332 498
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 84635
    Радиатор масляный. 31
    Радиатор масляный. 31
    84635
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    3 432
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить