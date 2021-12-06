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Наименование закупки
Поставка керамических обогревателей BORK
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 11:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 495 719-23-47
Факс
Адрес электронной почты
o.kalashnikova@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калашникова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка керамических обогревателей BORK
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 13:30 GMT +306.12.2021 13:3006.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251401Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка керамических обогревателей BORK
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
вар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со Спецификацией в течение 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 3.000
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