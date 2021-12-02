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    Главная / Торги / Поставка прочих ТМЦ для Оренбургского филиала ПАО Ростелеком

    Поставка прочих ТМЦ для Оренбургского филиала ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2021 16:0002.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251398Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251398

    Наименование закупки

    Поставка прочих ТМЦ для Оренбургского филиала ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 11:18

    Документация процедуры

    МАКЕТ.jpg

    Пояснительная_к_техническому_заданию.docx

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 41-73051

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    kuznetsova.vera@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Вера Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка прочих ТМЦ для Оренбургского филиала ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.12.2021 16:00 GMT +302.12.2021 16:0002.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251398Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прочих ТМЦ для Оренбургского филиала ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Терешковой, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удостоверение служебное сотрудника ПАО Ростелеком"

    Кол-во: 750.000

    "Позиция 2"

    "Ключ магнитный Em-marine Beward PRB-01 125кГц"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 3"

    "Бумага офисная Color Copy Coated Glossy для цветной лазерной печати A4 135г/м2 250л."

    Кол-во: 10.000

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