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    Главная / Торги / Светильники в г. Тула.

    Светильники в г. Тула.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2021 18:0002.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251397Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251397

    Наименование закупки

    Светильники в г. Тула.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 11:34

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 8652 29-73-96

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Sofya.Gushchina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Светильники в г. Тула.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.12.2021 18:00 GMT +302.12.2021 18:0002.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251397Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Светильники в г. Тула.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, г.Тула, пр-т Ленина, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник светодиодный Feron AL2117 41307 B595 x L595 x H25мм 185...265В IP40 6500K 40Вт 3500лм"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Светильник накаливания/светодиодный IEK НПП-60w LNPP0-1402-1-060-K01 B109 x L212 x H100мм ламп 1шт 230В IP54 накладной E27 60Вт"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Светильник светодиодный Navigator ДСП-36 DSP-02-36-6.5K-IP65-LED B94 x L1200 x H56мм 176...264В IP65 LED 6500K 36Вт 4500лм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Светильник светодиодный Feron AL2117 41307 B595 x L595 x H25мм 185...265В IP40 6500K 40Вт 3500лм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Светильник светодиодный Gauss WLF-2 844425236 1200x76x24мм 175...265В IP20 4000K 36Вт 2850лм"

    Кол-во: 50.000

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