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    Главная / Торги / Декоративное оформление текстилем оконных проемов в помещениях административного здания ООО "газпром трансгаз Екатеринбург"

    Декоративное оформление текстилем оконных проемов в помещениях административного здания ООО "газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251394Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251394

    Наименование закупки

    Декоративное оформление текстилем оконных проемов в помещениях административного здания ООО "газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 11:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Токписева Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Декоративное оформление текстилем оконных проемов в помещениях административного здания ООО "газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2021 22:00 GMT +305.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251394Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Декоративное оформление текстилем оконных проемов в помещениях административного здания ООО "газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург,ул. Клары Цеткин, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после подписания Акта оказанных услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по декоративному оформлению оконных проемов мягкими ламбрекенами многослойная мягкая ткань 2х цветов типа Designers Guild Rothesay Hemp FDG2444/28, буферное плетение 3915х2550ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Услуги по декорированию оконного проема мягкими шторами с креплением по верхнему краю проема, второй ряд однотонная голубая ткань, FR-One Sheers, jaba11-ice, 100% полиэстер, inherent FR, прозрачная шторная лента, текстура натуральная под лен без ярко выраженного переплетения нитей, поверхностная плотность ткани не менее 60Г/М2, негорючая, наличие утяжелителя, коэффициент сборки-4 2550х4800ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Услуги по декорированию оконного проема мягкими шторами с креплением по верхнему краю проема, второй ряд однотонная голубая ткань, FR-One Sheers, jaba11-ice, 100% полиэстер, inherent FR, прозрачная шторная лента, текстура натуральная под лен без ярко выраженного переплетения нитей, поверхностная плотность ткани не менее 60Г/М2, негорючая, наличие утяжелителя, коэффициент сборки-4 4000х2900ММ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 4"

    "Услуги по декорированию оконного проема мягкими шторами с креплением по верхнему краю проема, первый ряд ткань 2675/12 Espocada, коллекция: Manhattan , 80% полиэстер, 20 % хлопок 140СМ, прозрачная шторная лента, износостойкость материала не менее 25 000 циклов по Мартиндалю, поверхностная плотность ткани не менее 280Г/М2, цветоустойчивость и пилингуемость не менее 4 баллов, класс пожаростойкости не менее 3, коэффициент сборки- 2 2550х4800ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Услуги по декорированию оконного проема мягкими шторами с креплением по верхнему краю проема, первый ряд ткань 2675/12 Espocada, коллекция: Manhattan , 80% полиэстер, 20 % хлопок 140СМ, прозрачная шторная лента, износостойкость материала не менее 25 000 циклов по Мартиндалю, поверхностная плотность ткани не менее 280Г/М2, цветоустойчивость и пилингуемость не менее 4 баллов, класс пожаростойкости не менее 3, коэффициент сборки- 2 4000х2900ММ"

    Кол-во: 18.000

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