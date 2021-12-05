Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Услуги по декоративному оформлению оконных проемов мягкими ламбрекенами многослойная мягкая ткань 2х цветов типа Designers Guild Rothesay Hemp FDG2444/28, буферное плетение 3915х2550ММ" Кол-во: 5.000

"Позиция 2" "Услуги по декорированию оконного проема мягкими шторами с креплением по верхнему краю проема, второй ряд однотонная голубая ткань, FR-One Sheers, jaba11-ice, 100% полиэстер, inherent FR, прозрачная шторная лента, текстура натуральная под лен без ярко выраженного переплетения нитей, поверхностная плотность ткани не менее 60Г/М2, негорючая, наличие утяжелителя, коэффициент сборки-4 2550х4800ММ" Кол-во: 5.000

"Позиция 3" "Услуги по декорированию оконного проема мягкими шторами с креплением по верхнему краю проема, второй ряд однотонная голубая ткань, FR-One Sheers, jaba11-ice, 100% полиэстер, inherent FR, прозрачная шторная лента, текстура натуральная под лен без ярко выраженного переплетения нитей, поверхностная плотность ткани не менее 60Г/М2, негорючая, наличие утяжелителя, коэффициент сборки-4 4000х2900ММ" Кол-во: 9.000

"Позиция 4" "Услуги по декорированию оконного проема мягкими шторами с креплением по верхнему краю проема, первый ряд ткань 2675/12 Espocada, коллекция: Manhattan , 80% полиэстер, 20 % хлопок 140СМ, прозрачная шторная лента, износостойкость материала не менее 25 000 циклов по Мартиндалю, поверхностная плотность ткани не менее 280Г/М2, цветоустойчивость и пилингуемость не менее 4 баллов, класс пожаростойкости не менее 3, коэффициент сборки- 2 2550х4800ММ" Кол-во: 10.000