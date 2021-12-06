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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка комплектов мебели для нужд отдела бухгалтерии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 11:10
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
Почтовый адрес
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Контактный телефон
+7 86141 9-05-00
Факс
+7 86141 9-00-80
Адрес электронной почты
jurist@nadezhda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самойленко Светлана Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектов мебели для нужд отдела бухгалтерии
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251390Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов мебели для нужд отдела бухгалтерии
Начальная цена
240 933,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета. Доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Курортный комплекс Надежда
Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
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