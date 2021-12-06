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    Главная / Торги / Поставка комплектов мебели для нужд отдела бухгалтерии

    Поставка комплектов мебели для нужд отдела бухгалтерии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251390Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251390

    Наименование закупки

    Поставка комплектов мебели для нужд отдела бухгалтерии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 11:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов мебели для нужд отдела бухгалтерии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251390Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов мебели для нужд отдела бухгалтерии

    Начальная цена

    240 933,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета. Доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тумба офисная приставная Этюд 400065-190 432х600х750ММ орех ДСП 18ММ ПВХ 0.5 и 2ММ ЛДСП 25ММ 3 ящика, с замком ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф для документов закрытый Этюд 800х384х1942ММ орех ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 4-дверный 2 двери стекло, регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Стол письменный эргономичный правый Этюд ЛДСП ЛДСП 1600х900х750ММ орех 18/25ММ ПВХ 0.5ММ/2ММ регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф для одежды Этюд 800х600х1942ММ распашные 2-дверный орех ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стол письменный эргономичный левый Этюд ЛДСП ЛДСП 1600х900х750ММ орех 18/25ММ ПВХ 0.5ММ/2ММ регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф для документов полузакрытый Этюд 400х384х1942ММ орех ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 1-дверный регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф для документов закрытый Этюд 800х384х830ММ орех ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 2-дверный двери распашные регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Тумба офисная под оргтехнику Этюд 400020-190 700х600х750ММ орех ЛДСП 18ММ ПВХ 2ММ ЛДСП 25ММ 2 двери, полка ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Стол письменный Бюджет 402659-160 ЛДСП ЛДСП 800х600х740ММ орех онтарио 16ММ ПВХ 0.5ММ/1ММ ООО " СП МЕБЕЛЬ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Полка офисная навесная настенная Бюджет 402668-160 ЛДСП 16ММ, кромка ПВХ 0.5ММ орех онтарио 632х294х596ММ ООО " СП МЕБЕЛЬ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Стол письменный Этюд 400028-190 ЛДСП ЛДСП 1400х700х750ММ орех 18/25ММ ПВХ 0.5ММ/2ММ регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Кресло Бюрократ CH-797AXSN/26-2 сетка/ткань/пластик черный 91/104х57х46СМ пружинно-винтовой с подлокотниками, крестовина пятилучие"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Стул офисный для посетителей Изо металл черный ткань В-14/С-11 черный 800х540х600ММ 110КГ мягкое сиденье, мягкая спинка ООО "ФЕСТ""

    Кол-во: 1.000

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    Краснодарский край
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