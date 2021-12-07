Запрос КП на поставку строительного инструмента (сопла)

Условия договора

Условия оплаты и доставки

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарных накладных (по форме ТОРГ-12) при наличии надлежаще оформленных счета на оплату и счета-фактуры либо с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД).