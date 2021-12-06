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    Главная / Торги / Поставка жидкости ПМС-20Югра для КР для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Поставка жидкости ПМС-20Югра для КР для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 08:0006.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251383Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251383

    Наименование закупки

    Поставка жидкости ПМС-20Югра для КР для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 14:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-35-47

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Rodzevich.EA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родзевич Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка жидкости ПМС-20Югра для КР для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 08:00 GMT +306.12.2021 08:0006.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251383Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жидкости ПМС-20Югра для КР для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ст. ЛабытнангиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость гидравлическая ПМС-20-Югра ТУ 2229-002-94483128-2007 ООО Софэкс-Силикон"

    Кол-во: 1.400

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