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    Главная / Торги / Поставка зимнего дизельного топлива для выполнения ПНР на "КС-6 Сковородинская" для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Поставка зимнего дизельного топлива для выполнения ПНР на "КС-6 Сковородинская" для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 08:3006.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251379Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251379

    Наименование закупки

    Поставка зимнего дизельного топлива для выполнения ПНР на "КС-6 Сковородинская" для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 10:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 831 430-71-97

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    volgoeg.rimmer@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Риммер Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка зимнего дизельного топлива для выполнения ПНР на "КС-6 Сковородинская" для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 08:30 GMT +306.12.2021 08:3006.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251379Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зимнего дизельного топлива для выполнения ПНР на "КС-6 Сковородинская" для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Начальная цена

    903 287,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, г. СковородиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предусмотрен аванс. Окончательный расчет после поставки товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное ДТ-З-К3 К3 ГОСТ Р 55475-2013"

    Кол-во: 11.731

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