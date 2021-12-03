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    Главная / Торги / спортивный инвентарь

    спортивный инвентарь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 09:0003.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251374Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251374

    Наименование закупки

    спортивный инвентарь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 11:09

    Документация процедуры

    Форма_запроса_на_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Спортивный инвентарь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 09:00 GMT +303.12.2021 09:0003.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251374Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спортивный инвентарь

    Начальная цена

    15 040,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лыжи дерево- пластик 175 см «Охотник»"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Палки лыжные «Охотник» 150 см"

    Кол-во: 2.000

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