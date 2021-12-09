Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка знаков

    Поставка знаков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251373Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251373

    Наименование закупки

    Поставка знаков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 10:44

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ЭТП_ГПБ__ТН_УПД__ТИПОВОЙ_МТР_01.10.2021___10.6___10.14.doc

    Проект_спецификации_комплекты_Знаки.xlsx

    Карточка_Газпром_трансгаз_Казань_от_2019_07_01_цв.pdf

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 264-58-02

    Факс

    Адрес электронной почты

    m-vafin@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вафин Марат Наилевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка знаков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251373Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, 420043, РФ, РТ, г. Казань, ул. 1-я Вольская, д.2а скл №3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 проекта договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Основа для знака 600ММ сталь оцинкованная 0.7ММ с двойной обработкой круглая с Z-образным крепежом"

    Кол-во: 214.000

    "Позиция 2"

    "Основа для знака 700ММ сталь оцинкованная 0.7ММ с двойной обработкой круглая с Z-образным крепежом"

    Кол-во: 220.000

    "Позиция 3"

    "Знак "Огнеопасно газ" 300х200ММ металл оцинкованный/полимерная окраска 0.5ММ ГОСТ 12.4.026-2015"

    Кол-во: 415.000

    "Позиция 4"

    "Знак дорожный запрещающий 3.13 Ограничение высоты 3.5М 700ММ световозвращающая пленка типа А, оцинкованный металл 0.8ММ круг Z-кронштейн под одну стойку ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 190.000

    "Позиция 5"

    "Знак дорожный запрещающий 3.13 Ограничение высоты 4.5М 700ММ световозвращающая пленка типа А, оцинкованный металл 0.8ММ круг Z-кронштейн под одну стойку ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 265.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264228
    Поставка крепежных изделий
    Поставка крепежных изделий
    264228
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264705
    Поставка информационных стендов, плакатов, табличек, знаков (УСЛ 022)
    Поставка информационных стендов, плакатов, табличек, знаков (УСЛ 022)
    264705
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 263947
    Поставка швейных товаров
    Поставка швейных товаров
    263947
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 260351
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных материалов
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных...
    260351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77438
    Урны, контейнеры для мусора ( Нептун,52)
    Урны, контейнеры для мусора ( Нептун,52)
    77438
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    170 187
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 79064
    раздаточный материал 44 ФЗ (смена 17.12-22.12)
    раздаточный материал 44 ФЗ (смена 17.12-22.12)
    79064
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    4 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 79101
    Закупка стойки и телевизора для оснащения конференц-зала для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"
    Закупка стойки и телевизора для оснащения конференц-зала для нужд Администрации ООО "Газпром...
    79101
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    236 441
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 80657
    Поставка регулярной противоточной насадки абсорбера для нужд ООО "Сибметахим"
    Поставка регулярной противоточной насадки абсорбера для нужд ООО "Сибметахим"
    80657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    499 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить