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    Главная / Торги / фильтры

    фильтры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 09:0003.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251372Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251372

    Наименование закупки

    фильтры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 10:22

    Документация процедуры

    Ценовой_запрос.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Фильтры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 09:00 GMT +303.12.2021 09:0003.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251372Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фильтры

    Начальная цена

    161 507,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный 4051008502"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр маслоотделитель сепаратор 4060200600"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Патрон фильтра воздушного 4093200600"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр маслоотделитель сепаратора 4061001300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Клапан термостата 71V=00757 для VN/VTS/VTFT 27-37-47"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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