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    Главная / Торги / Приобретение минеральной воды для нужд ООО "Газпром флота"

    Приобретение минеральной воды для нужд ООО "Газпром флота"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 07:0006.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251370Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251370

    Наименование закупки

    Приобретение минеральной воды для нужд ООО "Газпром флота"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 10:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-62

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    zakharova@gazflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазарова Галина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение минеральной воды для нужд ООО "Газпром флота"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 07:00 GMT +306.12.2021 07:0006.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251370Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение минеральной воды для нужд ООО "Газпром флота"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Московский проспект 139 корпус 1, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода минеральная Черноголовская негазированная 0.33Л 12ШТ стекло"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Вода минеральная Черноголовская газированная 0.33Л 12ШТ"

    Кол-во: 30.000

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