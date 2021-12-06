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    Главная / Торги / Поставка запасных частей автотранспортных средств для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка запасных частей автотранспортных средств для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251365Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251365

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей автотранспортных средств для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 10:07

    Документация процедуры

    Техническое_задание__актуальное__.docx

    Приложение_Проект_договора_к_служебная_записка__О_приобретении_МТР__запасные_части__.doc

    Приложение_Пр._1_Спецификация_к_служебная_записка__О_приобретении_МТР__запасные_.xls

    Приложение_Пр._2_Акт_сверки_взаимных_расчетов_к_служебная_записка__О_приобретени.xls

    Приложение_Пр._3_Товарная_накладная_формы___ТОРГ_12_к_служебная_записка__О_приоб.doc

    Приложение_Пр._4_и_4.1_к_служебная_записка__О_приобретении_МТР__запасные_части__.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей автотранспортных средств для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251365Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей автотранспортных средств для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    879 580,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, автоколонна № 7 Управление технологического транспорта и специальной техники ООО "Газпром добыча Ямбург" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подогреватель предпусковой Thermo E320 SPHEROS 24В 32КВТ производитель Webasto"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Гильза цилиндра КАМАЗ ЕВРО-4 (дв.820.60-73 газ) с поршнем, с пальцем и кольцами 820.60-1000128-01"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 3"

    "Радиатор охлаждения водяной 65115Ш-1301010-22 КАМАЗ 4-рядный"

    Кол-во: 5.000

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