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    Главная / Торги / Бурятский филиал. Конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт, ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм

    Бурятский филиал. Конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт, ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 16:0003.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251352Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251352

    Наименование закупки

    Бурятский филиал. Конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт, ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 09:49

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 41-76435

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Podres@south.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Подрес Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Бурятия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бурятский филиал. Конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт, ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 16:00 GMT +303.12.2021 16:0003.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251352Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бурятский филиал. Конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт, ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Бурятия Республика, Республика Бурятия, ул. Магистральная, 3; г. Чита, ТУСМ-4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм"

    Кол-во: 196.000

    "Позиция 2"

    "Конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт"

    Кол-во: 19.000

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