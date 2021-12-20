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Наименование закупки
Поставка приборов электробытовых и посуды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 09:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Почтовый адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Контактный телефон
(499) 427-09-20
Факс
Адрес электронной почты
Alena.Potasheva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поташева Алена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов электробытовых и посуды
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251349Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов электробытовых и посуды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, г. Королёв уд.Богомолова д.12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, доставка до склада Покупателя, расположенного по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Богомолова, д. 12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 24.000
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