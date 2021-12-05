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    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (трансфер с города до Базы отдыха и обратно) для нужд отдыхающих

    Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (трансфер с города до Базы отдыха и обратно) для нужд отдыхающих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251331Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251331

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (трансфер с города до Базы отдыха и обратно) для нужд отдыхающих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 09:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Диринг Николай Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (трансфер с города до Базы отдыха и обратно) для нужд отдыхающих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2021 22:00 GMT +305.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251331Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (трансфер с города до Базы отдыха и обратно) для нужд отдыхающих

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, Краснодарский край, Туапсинский район, село БжидРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии выставленного Исполнителем счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги транспортные автобуса для перевозки пассажиров"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    23.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    18 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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