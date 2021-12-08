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    Главная / Торги / Канцелярия

    Канцелярия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 08:0008.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251319Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251319

    Наименование закупки

    Канцелярия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 09:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А

    Почтовый адрес

    606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А

    Контактный телефон

    +7 952 474-19-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    kcson@soc.ssn.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скамейкина Софья Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канцелярия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 08:00 GMT +308.12.2021 08:0008.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251319Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярия

    Начальная цена

    15 713,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. 1Мая, 40АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    безналичный расчет, по местонахождению

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка файловая Brauberg Стандарт 30ШТ ММ 600МКМ синяя ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Скобы для степлера STAFF №10 1000ШТ"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 3"

    "Скрепки канцелярские STAFF 50ММ стальные оцинкованные овальные 50ШТ картонная коробка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Зажим для бумаги Staff 41ММ 12ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Зажим для бумаги Brauberg сталь 25ММ черный 12ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Зажим для бумаги Attache 19ММ 12ШТ в картонной упаковке"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Скобы для степлера Maped №24/6 1000ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Скрепки канцелярские 22ММ металлические никелированные овальные 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Папка-скоросшиватель Brauberg Standard белая картон 300Г/М2"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Скрепочница Attache магнитный круглая форма"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Папка файловая Brauberg А4 60ШТ ММ фактура "Диагональ" ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Папка файловая Brauberg Бюджет 80ШТ ММ 800МКМ синяя ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Папка файловая Brauberg Бюджет А4 100ШТ ММ 800МКМ черная ШТ"

    Кол-во: 5.000

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