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    Главная / Торги / Поставка инструмента ручного прочего

    Поставка инструмента ручного прочего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251318Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251318

    Наименование закупки

    Поставка инструмента ручного прочего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 09:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-31-77

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    e.tseluyko@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Целуйко Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента ручного прочего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2021 22:00 GMT +305.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251318Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента ручного прочего

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина шлифовальная угловая болгарка Дифмаш УШМ-060 2.2КВТ 230ММ 6000ОБ/МИН 22.2ММ 220В 600х200х200ММ 5.5КГ без электронной регулировки оборотов, длина кабеля 2М 01041060"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Набор сантехнический Металлист завод №5 в дипломате"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Набор сверл спиральных KENDO по металлу 1-10ММ сталь HSS цилиндрический хвостовик 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Полотно противопожарное ПП-300 1500x2000ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Рукоятка для кувалды L=400ММ деревянная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Резак инжекторный пропановый Автоген-М Факел РС-2П 530ММ"

    Кол-во: 10.000

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