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    Главная / Торги / Бытовая химия2

    Бытовая химия2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 08:0008.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251317Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251317

    Наименование закупки

    Бытовая химия2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 08:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А

    Почтовый адрес

    606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А

    Контактный телефон

    +7 952 474-19-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    kcson@soc.ssn.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скамейкина Софья Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бытовая химия2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 08:00 GMT +308.12.2021 08:0008.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251317Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бытовая химия2

    Начальная цена

    2 525,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. 1 Мая 40АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет, по местонахождению

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для стекол Clin Мультиблеск 500МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Отбеливатель гель Белизна 1000МЛ Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Мыло жидкое Deff Свежесть океана 5000МЛ пластиковая бутыль 517776 Россия"

    Кол-во: 5.000

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