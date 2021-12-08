www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Бытовая химия2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 08:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А
Почтовый адрес
606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А
Контактный телефон
+7 952 474-19-00
Факс
Адрес электронной почты
kcson@soc.ssn.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скамейкина Софья Борисовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бытовая химия2
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 08:00 GMT +308.12.2021 08:0008.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251317Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бытовая химия2
Начальная цена
2 525,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. 1 Мая 40АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет, по местонахождению
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.