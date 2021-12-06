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    Главная / Торги / Поставка лабораторных принадлежностей (квотируемые) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Поставка лабораторных принадлежностей (квотируемые) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 08:0006.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251308Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251308

    Наименование закупки

    Поставка лабораторных принадлежностей (квотируемые) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 14:26

    Документация процедуры

    Договор_проект.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Юридический адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Почтовый адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    kuznetsovov@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторных принадлежностей (квотируемые) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 08:00 GMT +306.12.2021 08:0006.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251308Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторных принадлежностей (квотируемые) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12. Проходная базы ПТОиК. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата продукции (партий продукции), поставляемой по настоящему договору, производится на основании оформленных и подписанных сторонами (представителями сторон) документов, подтверждающих прием-передачу продукции (партии продукции), накладных по форме ТОРГ-12 (Накладных по форме М-15, УПД). Срок оплаты не более 15 рабочих дней со дня подписания сторонами вышеуказанных документов, подтверждающих прием-передачу продукции (партии продукции) на основании счета-фактуры (счета) Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Адрес местонахождения

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат Химлабоприбор Аков-10 для количественного определения содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах методом отгонки стекло"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Ротаметр РМ-А-0.063ГУЗ 3ММ PN6 +5...+50ГРАД ЦЕЛЬС 0.063М3/Ч ГОСТ 13045- 81 АО "АПЗ""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Ротаметр РМА-0.25ГУ3 3ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Термометр лабораторный ТЛ-2 №2 исполнение 1 0...+100ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС 260ММ ртуть 200416"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Термометр лабораторный ТЛ-4 №2 0...+55ГРАД ЦЕЛЬС 0.1ГРАД ЦЕЛЬС 530ММ ртуть 200428"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Термометр лабораторный ТЛ-2 исполнение 4 0...+250ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС ртуть"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Термометр для определения кинематической вязкости жидкости ТИН-10-4 +98.6...+101.4ГРАД ЦЕЛЬС 0.05ГРАД ЦЕЛЬС ртуть ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Термометр лабораторный ТЛ-2 исполнение 3 0...+150ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС 280ММ ртуть 200418 ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Термометр лабораторный ТЛ-2 исполнение 1 -30...+70ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС ртуть"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Термометр лабораторный ТЛ-7А исполнение 2 0...+75ГРАД ЦЕЛЬС 0.2ГРАД ЦЕЛЬС ртуть ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Термометр для определение температуры вспышки в открытом тигле технический ТН-2М 0...+360ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС 330ММ 7.6ММ ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Ареометр АСП-1 90-100КГ/М3"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Термометр бытовой ТСЖ-Х от -30 до +40ГРАД ЦЕЛЬС 157х19х10ММ для холодильника"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр ионитовый 6.112.004 2-38124"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Фильтр мембранный Владипор МФАС-ОС-2 25ММ 0.45МКМ ацетат целлюлозы нестерильный 200ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Штатив ПЭ-2930 для цилиндрических делительных воронок 250мл 6ШТ 2-58120 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Штатив ПЭ-2910 для пипеток разобранный 2-58100 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Штатив лабораторный ШЛПП-10 для пробирок ПЭ 10ШТ Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Щипцы тигельные"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Термометр лабораторный ТН-2 0...+300ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС 330ММ ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Термометр лабораторный ТЛ-7 0...+105ГРАД ЦЕЛЬС 0.5ГРАД ЦЕЛЬС 385ММ 240ММ ртуть"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Термометр бытовой спиртовой Минимед ТБ-3М1 исполнение 7 -30...+30ГРАД ЦЕЛЬС 145х22ММ пластик для холодильника"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 23"

    "Термометр жидкостный Союзхимпром ТТЖ-М П 3 исп.1 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 0.5ГРАД ЦЕЛЬС 240/66ММ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 24"

    "Ареометр BS 718 L50SP 850-900КГ/М3 для нефти, нефтепродуктов и других прозрачных и непрозрачных жидкостей 0.5КГ/М3 +15ГРАД ЦЕЛЬС 27х335ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Штатив разборный Kartell для пипеток полипропилен 28ШТ 10-15ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Мешалка магнитная с подогревом 1Л 120х105х50ММ 40ВТ 90-240В 110ГРАД ЦЕЛЬС 200-2000ОБ/МИН ПЭ-6110"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Трубка Силтех медицинская 10х2ММ силикон"

    Кол-во: 3.300

    "Позиция 28"

    "Трубка силиконовая медицинская 12х2"

    Кол-во: 3.300

    "Позиция 29"

    "Трубка силиконовая медицинская 14х2"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 30"

    "Трубка силиконовая медицинская 6х1.5ММ силикон"

    Кол-во: 2.300

    "Позиция 31"

    "Ловушка для аппарата АКОВ-10 ГОСТ 1594-69"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Спринцовка резиновая спринцовка №1 4.07.02.20201, тип А"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 33"

    "Трубка медицинская одноканальная ТСМ 8х2ММ силикон ТУ 9436-004-180376669"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 34"

    "Цилиндр для ареометра Термоприбор H-500 со шкалой стекло на пластиковом основании 1100613"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 35"

    "Зажим пружинящий Мора для резиновых трубок нержавеющая сталь 50ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Колонка хроматографическая 0.2М 10ММ стекло с пришлифованной стеклянной пробкой Borosil Glass Works Limited Индия"

    Кол-во: 4.000

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