Поставка лабораторных принадлежностей (квотируемые) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата продукции (партий продукции), поставляемой по настоящему договору, производится на основании оформленных и подписанных сторонами (представителями сторон) документов, подтверждающих прием-передачу продукции (партии продукции), накладных по форме ТОРГ-12 (Накладных по форме М-15, УПД). Срок оплаты не более 15 рабочих дней со дня подписания сторонами вышеуказанных документов, подтверждающих прием-передачу продукции (партии продукции) на основании счета-фактуры (счета) Поставщика