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    Главная / Торги / Оказание услуг по обучению экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем

    Оказание услуг по обучению экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 11:0006.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251307Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251307

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обучению экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 09:28

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 85146 7-00-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    gkz@uggaztorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зель Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по обучению экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 11:00 GMT +306.12.2021 11:0006.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251307Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обучению экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем

    Начальная цена

    7 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, ул. Планировочный район монтажников, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Счета и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение по экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем ООО "Спектр""

    Кол-во: 2.000

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