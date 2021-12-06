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Наименование закупки
Оказание услуг по обучению экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 09:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 85146 7-00-92
Факс
Адрес электронной почты
gkz@uggaztorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зель Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обучению экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 11:00 GMT +306.12.2021 11:0006.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251307Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обучению экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем
Начальная цена
7 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, ул. Планировочный район монтажников, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Счета и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 2.000
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