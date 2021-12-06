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    Главная / Торги / Поставка изоляционных материалов для производственно-эксплуатационных нужд

    Поставка изоляционных материалов для производственно-эксплуатационных нужд

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251258Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251258

    Наименование закупки

    Поставка изоляционных материалов для производственно-эксплуатационных нужд

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 11:27

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2021___ИМ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +81-24-555-1200 доб. 32515

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ngusev@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусев Николай Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изоляционных материалов для производственно-эксплуатационных нужд

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251258Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изоляционных материалов для производственно-эксплуатационных нужд

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 198320, г. Санкт-Петербург, ул. Гвардейская, дом 19, лит. А, МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Транспортные расходы входят в стоимость оборудования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал рулонный РАМ ТУ 5774-008-32989231-2016"

    Кол-во: 1.566

    "Позиция 2"

    "Лента полиэтиленовая радиационно-модифицированная мастичная Терма-МХ ТУ 22.21.42-004-82119587-2019"

    Кол-во: 1.352

    "Позиция 3"

    "Изоляция трубная ПГР-4 материал полимерный композитный ремонтный ТУ 2225-009-00396558-99"

    Кол-во: 30.000

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