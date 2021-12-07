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Наименование закупки
Поставка запасных частей и расходных материалов для боулинга ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 14:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и расходных материалов для боулинга ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 08:00 GMT +307.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251244Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов для боулинга ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Молния Ямал"
Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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