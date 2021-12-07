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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для боулинга ООО "Молния Ямал"

    Поставка запасных частей и расходных материалов для боулинга ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251244Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251244

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для боулинга ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 14:32

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение__1_Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для боулинга ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 08:00 GMT +307.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251244Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для боулинга ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо подъемника шара Brunswick для боулинга 53-520060-009"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Переключатель E-STOP Brunswick для боулинга 47-142871-000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ремень клиновый Brunswick для боулинга 11-053901-000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Лента транспортерная Brunswick для боулинга 11-635201-900"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Отсекатель правый Brunswick для боулинга 47-023986-001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Предохранитель Brunswick для боулинга 47-862856-000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Датчик прохода шара Brunswick для боулинга 99-087140-000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Корпус держателя Brunswick для боулинга 47-094778-001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Бампер Brunswick для боулинга резина 11-053587-000"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 10"

    "Отсекатель левый Brunswick для боулинга 47-023987-001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Рукав переполнения Brunswick для боулинга 47-097509-000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Носки одноразовые для боулинга спанбонд 1000 пар WH00013"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 13"

    "Очиститель концентрат Brunswick MAX10 Concentrated Lane Cleaner Green для дорожек для боулинга 11.37Л канистра"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Масло для ухода за дорожками боулинга Brunswick Command 11.37Л канистра"

    Кол-во: 1.000

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