www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 17:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107241, Г МОСКВА, Ш ЩЁЛКОВСКОЕ, 23,
Почтовый адрес
107241, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 23
Контактный телефон
Факс
--
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Козляр Надежда Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 10:00 GMT +306.12.2021 10:0006.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251232Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники
Начальная цена
79 301,44
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Щелковское шоссе, д.23Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после доставки согласно договору
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО 106 ЭОМЗ
Все закупки и тендеры АО 106 ЭОМЗ
Адрес местонахождения
107241, Г МОСКВА, Ш ЩЁЛКОВСКОЕ, 23,
107241, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 23
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.