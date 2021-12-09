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    Главная / Торги / Поставка лабораторных материалов (УСЛ 369)

    Поставка лабораторных материалов (УСЛ 369)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251225Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251225

    Наименование закупки

    Поставка лабораторных материалов (УСЛ 369)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:11

    Документация процедуры

    УПД_2_.xls

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    Проект_договора.docx

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-56-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    vbukharmetov@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бухарметов Вадим Ирекович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторных материалов (УСЛ 369)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251225Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторных материалов (УСЛ 369)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага фильтровальная для общелабораторных работ листовая марка Ф 520х600ММ ГОСТ 12026-76"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Бумага неактичная черная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Бюретка Минимед 1-1-2-25-0.1 25МЛ стекло 0.1 с краном ГОСТ 29251-91"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Бюретка Стеклоприбор 1-1-2-5-0.02 25МЛ стекло 0.02 с краном ГОСТ 29251-91"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Воронка лабораторная В-100-150 ТС ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Воронка В-36-50 ХС"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 7"

    "Воронка ВД-1-1000 стекло 5-06671"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Воронка ВД-1-250 стекло"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Воронка делительная цилиндрическая ВД-1-250 ХС со стеклянным краном"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Капельница с клювиком Шустера З-50"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Колба К-1-1000-29/32 ТС"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Колба К-1-500-29/32 ТС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Колба коническая Химлаборприбор КН-1-500-29/32 ТС 500МЛ со шлифом, шкалой и пробкой 2825"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Колба коническая КН-1-250-29/32 ТС"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 15"

    "Колба мерная 1-100-1 ХС Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 16"

    "Колба мерная 1-50-1 ХС 50МЛ с одной меткой без пробки ГОСТ 25336-82 Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 17"

    "Колба мерная 2-500-2 ХС класс точности 2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Прибор для определения текучести и пластичности грунтов Конус балансирный Васильева КБВ с цилиндрической чашей"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Кювета КФК кварцевое стекло 50ММ 1.10.30.40.0028"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Бюретка 1-2-2-2-0.01 2МЛ стекло с боковым краном"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Комплект демеркуризационный НДЛ-1 для обезвреживания ртути"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 22"

    "Палочка стеклянная 220ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Переход П1о-19/26-14/23 ТС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Пестик №4 210ММ фарфор"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Пипетка прямая ноль вверху 1-1-2-10 градуированная 2 класс точности 10МЛ ХС 360ММ ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Пипетка прямая 2-1-2-1 на полный слив градуированная 1МЛ стекло ГОСТ 29227-91 Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 27"

    "Пипетка 2-1-2-2 на полный слив градуированная исполнение 1 2 класс точности 2МЛ стекло ГОСТ 29228-91 ТУ 9464-013-52876351-2014 ООО "МИНИМЕД" 10001704"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 28"

    "Пипетка Мора 2-1-20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Пипетка 2-1-2-5 на полный слив"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 30"

    "Пипетка Минимед Мора 2-2-10 10МЛ стекло ГОСТ 29227-91 Россия"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 31"

    "Пипетка с расширением и с одной меткой Мора 2-2-20 2 класс точности 20МЛ ХС 520ММ ГОСТ 29169-91 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Пипетка 2-2-2-10 на полный слив 10МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Пипетка Мора 2-2-50"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Пипетка Мора 2-2-50 ТС с одной отметкой"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 35"

    "Пипетка Мора 2-1-5 Чехия 6-04180"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 36"

    "Пипетка с расширением и меткой Стеклоприбор Мора 2-2-20 на полный слив исполнение 2 2 класс точности 20МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 37"

    "Пипетка Мора 2-2-25"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 38"

    "Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 2 класс точности 55х19х76ММ 0.09КГ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Секундомер механический двухкнопочный Златоусовский часовой завод СоС ПР-2Б-2-010 2 класс точности 50х19х76ММ 0.15КГ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 5072-79"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Склянка Дрекселя 100СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 41"

    "Стакан высокий В-1-150 150МЛ ТС ГОСТ 25336-82, ISO 3819 Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 42"

    "Стакан В-1-2000 ТС со шкалой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Стакан лабораторный В-1-400 ТС со шкалой и носиком ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 44"

    "Стакан лабораторный В-1-600 500СМ3;^МЛ 10003805 ТУ 9464-019-29508133-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Стакан В-2-1000 со шкалой 5-09540 Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 46"

    "Стакан В-2-250 250МЛ ТС ГОСТ 25336-82, ISO 3819 Россия"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 47"

    "Бюкс стаканчик для взвешивания СВ-34/12 40х65 ТС 5-09750"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 48"

    "Ступка лабораторная №4 110ММ фарфор"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 49"

    "Термоанемометр ТТМ-2-01 для измерений скорости воздушного потока 4.8В 0.5ВТ 165х85х35ММ 0.5КГ ТФАП.407282.001 РЭ ТУ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Термометр ТЛ-4 №4 100+150ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Цилиндр Isolab 1-25-1 стеклянный 1 с носиком 015.01.025 Германия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 52"

    "Цилиндр мерный 1-50-2 ХС 50МЛ с носиком ГОСТ 1770-74 Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 53"

    "Цилиндр мерный 1-1000-2 с носиком ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Цилиндр мерный 1-100-2 ХС 100МЛ 60х260ММ с носиком и стеклянным основанием ГОСТ 1770-74 Россия"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 55"

    "Цилиндр мерный 1-50-2 стекло 50МЛ 1МЛ 2 с носиком ГОСТ 1770-74 ПАО Химлаборприбор Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 56"

    "Чашка выпарительная Оятская керамика №3 100МЛ 97ММ 35ММ фарфор нестерильная ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 8.000

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