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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для нужд подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году.

    Поставка металлопроката для нужд подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 06:0009.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251222Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251222

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для нужд подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 11:46

    Документация процедуры

    Контактная_информация.xlsx

    Договор_шаблон.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-09-75

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    grechishkin.rv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гречишкин Роман Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката для нужд подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 06:00 GMT +309.12.2021 06:0009.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251222Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для нужд подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель №9, проезд №4, Ноябрьская база материально-технического снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной холоднокатаный 1.5ММ 1250ММ 2500ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 19904-74"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Лист 10х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 3"

    "Круг стальной горячекатаный 24ММ 20ХН3А ГОСТ 2590, ГОСТ 4543"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Круг стальной горячекатаный 50ММ 09Г2С НД ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 5"

    "Лист Б ПН О 3х1500 ГОСТ 19903 Ст3 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 6"

    "Пломба для опломбирования свинцовая 8ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Лист Б ПН О 1х1250х2500 ГОСТ 19903 Ст3сп5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Лист стальной нержавеющий 2.5х1250х2500ММ 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Профнастил С10 0.7ММ 1100М 6М оцинкованный RAL 7004 сигнальный серый 6.6М2"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 10"

    "Профнастил С10 0.7ММ 1М 6М RAL 5015 ГОСТ 24045-94"

    Кол-во: 138.140

    "Позиция 11"

    "Профнастил С10 0.7ММ 1М 6М RAL 5015 ГОСТ 24045-94"

    Кол-во: 9.980

    "Позиция 12"

    "Профнастил С10 0.7ММ 1М 6М RAL 5015 ГОСТ 24045-94"

    Кол-во: 29.930

    "Позиция 13"

    "Пломба для опломбирования свинцовая 8ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Проволока сварочная нержавеющая Св-06Х19Н9Т 1.2ММ высоколегированная для сварки"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Рукав сетчатый РС-0.3 0.3ММ 12Х18Н10Т ТУ 26-02-354-85"

    Кол-во: 950.000

    "Позиция 16"

    "Сетка стальная тканая П120 12Х18Н9-2 ГОСТ 3187-76"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 17"

    "Проволока стальная оцинкованная 1.8ММ ГОСТ 7372-79"

    Кол-во: 0.050

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