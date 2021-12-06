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    Главная / Торги / поставка товаров для санузла ,расходных материалов для бытовой техники и ламинирования

    поставка товаров для санузла ,расходных материалов для бытовой техники и ламинирования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 07:0006.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251149Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251149

    Наименование закупки

    поставка товаров для санузла ,расходных материалов для бытовой техники и ламинирования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-54-32

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    KORYSVEM@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корышева Светлана Митрофановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров для санузла ,расходных материалов для бытовой техники и ламинирования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 07:00 GMT +306.12.2021 07:0006.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251149Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для санузла ,расходных материалов для бытовой техники и ламинирования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Наметкина 16, к.4, г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр-мешок для пылесосов Karcher VC 6, VC 6100, VC 6200, VC 6300 нетканый материал с заслонкой для гигиеничной утилизации, с микрофильтром моторного отсека 5ШТ 6.904-329.0 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр-мешок K-parts для пылесосов Karcher CV 30/1, CV 38/2, CV 48/2 синтетика 5ШТ 9.732-354.0 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Пленка для ламинирования пакетная самоклеющаяся Bulros 216х303ММ А4 100МКМ 100ШТ Китай"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Лента противоскользящая зернистая клейкая Brauberg ПВХ черно-желтая 50х20000ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Коврик для ванной комнаты Амит No А11-2 Ромашка 690х390ММ ПВХ бирюзовый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шланг для душа Славен 1.5М хром 1/2"х1/2" СЛ-ЗП-015"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Лейка для душа РМС LE05 пластик хром система легкой очистки от извести"

    Кол-во: 50.000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Башкортостан Республика
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