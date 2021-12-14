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    Главная / Торги / Поставка порошка для машинной стирки и средства для ручной мойки посуды для нужд филиала «Краснодарское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Поставка порошка для машинной стирки и средства для ручной мойки посуды для нужд филиала «Краснодарское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251132Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251132

    Наименование закупки

    Поставка порошка для машинной стирки и средства для ручной мойки посуды для нужд филиала «Краснодарское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:35

    Документация процедуры

    Краснодарское_УООП_Задание_заказчика_поставка_порошка.xlsx

    Договор_типовой_КИМ__ЭДО_15_11_2021.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 861 224-29-14 доб. 101

    Факс

    Адрес электронной почты

    kubangaztorg@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халилов Измутдин Забидович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка порошка для машинной стирки и средства для ручной мойки посуды для нужд филиала «Краснодарское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251132Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка порошка для машинной стирки и средства для ручной мойки посуды для нужд филиала «Краснодарское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    110 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 350020, г. Краснодар, ул. Гаражная, д.69, СкладРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:- 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора);- 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для мытья посуды концентрированная гелеобразная жидкость Флореаль МП 5000Г для мойки посуды, кухонного инвентаря, аксессуаров, внутренних поверхностей помещений (полов, стен и т. п.) ПЭТ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Порошок стиральный автомат SP Plus Колор Автомат 6КГ"

    Кол-во: 45.000

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