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Наименование закупки
Поставка порошка для машинной стирки и средства для ручной мойки посуды для нужд филиала «Краснодарское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 14:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 861 224-29-14 доб. 101
Факс
Адрес электронной почты
kubangaztorg@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Халилов Измутдин Забидович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка порошка для машинной стирки и средства для ручной мойки посуды для нужд филиала «Краснодарское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251132Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка порошка для машинной стирки и средства для ручной мойки посуды для нужд филиала «Краснодарское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
110 100,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 350020, г. Краснодар, ул. Гаражная, д.69, СкладРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:- 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора);- 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 300.000
Кол-во: 45.000
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