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    Главная / Торги / Дрель-шуруповерт и перфоратор в г. Санкт Петербург.

    Дрель-шуруповерт и перфоратор в г. Санкт Петербург.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 19:0008.12.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251121Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251121

    Наименование закупки

    Дрель-шуруповерт и перфоратор в г. Санкт Петербург.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 12:10

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 8652 29-73-96

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Sofya.Gushchina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Дрель-шуруповерт и перфоратор в г. Санкт Петербург.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 19:00 GMT +308.12.2021 19:0008.12.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251121Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дрель-шуруповерт и перфоратор в г. Санкт Петербург.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург Бульвар Новаторов д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрель-шуруповерт Robert Bosch GSR 180-LI от аккумулятора 35мм 10мм патрон быстрозажимной 1700об/мин"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Перфоратор Bosch GBN 180-LI c 1 АКБ и ЗУ (0611911122)"

    Кол-во: 10.000

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