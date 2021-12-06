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Наименование закупки
Поставка лабораторных принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 14:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Почтовый адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-73
Факс
Адрес электронной почты
kuznetsovov@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лабораторных принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 07:00 GMT +306.12.2021 07:0006.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251119Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторных принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12. Проходная базы ПТОиК. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата продукции (партий продукции), поставляемой по настоящему договору, производится на основании оформленных и подписанных сторонами (представителями сторон) документов, подтверждающих прием-передачу продукции (партии продукции), накладных по форме ТОРГ-12 (Накладных по форме М-15, УПД). Срок оплаты не более 15 рабочих дней со дня подписания сторонами вышеуказанных документов, подтверждающих прием-передачу продукции (партии продукции) на основании счета-фактуры (счета) Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Адрес местонахождения
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Кол-во: 2.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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