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    Главная / Торги / Поставка лабораторных принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Поставка лабораторных принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 07:0006.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251119Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251119

    Наименование закупки

    Поставка лабораторных принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 14:24

    Документация процедуры

    Договор_проект.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Юридический адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Почтовый адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    kuznetsovov@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторных принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 07:00 GMT +306.12.2021 07:0006.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251119Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторных принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12. Проходная базы ПТОиК. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата продукции (партий продукции), поставляемой по настоящему договору, производится на основании оформленных и подписанных сторонами (представителями сторон) документов, подтверждающих прием-передачу продукции (партии продукции), накладных по форме ТОРГ-12 (Накладных по форме М-15, УПД). Срок оплаты не более 15 рабочих дней со дня подписания сторонами вышеуказанных документов, подтверждающих прием-передачу продукции (партии продукции) на основании счета-фактуры (счета) Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Адрес местонахождения

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мензурка 250СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Банка круглая 500 ПЭ с крышкой ООО "Экросхим""

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Склянка градуированная 2000МЛ светлое стекло с винтовой крышкой ООО "МИНИМЕД" 10006813"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 4"

    "Бутыль лабораторная Вульфа для хранения жидких реактивов 5000 ТС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Бюретка 1-3-2-5-0.02 с оливой и стеклянным наконечником"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Дозатор пипеточный Блэк ДПОП-1-1000-10000 1-10МЛ одноканальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ерш бутылочный №1 350х100х60ММ искусственная щетина"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Ерш для колб 55ММ 430x140 натуральная щетина, 2-01271"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Ерш пробирочный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Колба коническая КН-1-50-29/32 ТС 50МЛ класс точности 1 5-03097 Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Кружка с ручкой и носиком №2 фарфор 5-10550 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Кружка №3 фарфор с ручкой и носиком 5-10560 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Кювета К-10 кварц для анализатора Флюорат ГОСТ 27176-86"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Кювета КФК кварцевое стекло 50ММ 1.10.30.40.0028"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Мензурка 100СМ3;^МЛ стекло ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Мензурка 500СМ3;^МЛ ТС 6-02990"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Колба коническая КН-3-250-34 ТС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Пипетка прямая 1-1-2-1 на частичный слив градуированная ТС ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 19"

    "Пипетка 1-1-2-2 на частичный слив 2МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Пипетка 1-1-2-5 на частичный слив 5МЛ"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 21"

    "Стекло часовое лабораторное 60ММ 12003705"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Ступка лабораторная №5 140ММ 70ММ фарфор"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Цилиндр мерный 3-100-2 с носиком, с ПЭТ подставкой"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 24"

    "Цилиндр Снеллена 300 ТС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Чашка выпарительная №2 50СМ3;^МЛ ФФ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 26"

    "Якорь для магнитной мешалки ПЭ-6100 24ММ 7ММ полипропилен"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Пипетка 1-1-1-5 градуированная ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 28"

    "Пробирка лабораторная мерная П-4-25-14/23 стекло неградуированная 3985 Химлаборприбор"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 29"

    "Якорь цилиндрический для магнитной мешалки ПЦ-06 8х36ММ фторопласт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Якорь цилиндрический для магнитной мешалки ПЦ-04 6х15ММ фторопласт"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 31"

    "Тигель высокий №6 фарфор 70х86ММ 250МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Стекло покровное марка М4 21х31х0.45ММ ООО "МИНИМЕД" Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 33"

    "Стакан высокий В-1-10 10МЛ 24х40ММ стекло для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов без шкалы"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 34"

    "Эксикатор лабораторный Техноскло 2-250 стекло 305ММ без крана"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Чехол кварцевый УОВ-3.0М4 для установки обеззараживания"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 36"

    "Узел мембранный М201 для анализатора растворенного кислорода МАРК-201 ВР23.02.200"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 37"

    "Колба мерная Стеклоприбор КМ-4а-50/55 стекло с пластмассовой пробкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 38"

    "Колба мерная Стеклоприбор 4а-100/110 стекло с пластмассовой пробкой"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 39"

    "Колба мерная Стеклоприбор 4-50-2 ХС с пришлифованной пробкой ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 40"

    "Трубка кварцевая для УФ лампы 75ВТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 41"

    "Бюретка Стеклоприбор 1-3-2-2-0.01 2МЛ ТС без крана 200723"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 42"

    "Бюретка Стеклоприбор 1-1-1-25-0.01 25МЛ стекло с краном 201995"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 43"

    "Бюретка Стеклоприбор 1-1-1-10-0.05 10МЛ стекло с краном 201996"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 44"

    "Кран к бутыли Вульфа 29/32 стекло"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 45"

    "Комплект сменных элементов КСЭ301/403/409 для анализаторов растворенного кислорода Марк-301, Марк-403, Марк-409"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 46"

    "Пипетка с расширением Минимед 5-2-2-5 градуированная исполнение 2 5МЛ ХС ГОСТ 29230-91 10001808"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 47"

    "Вискозиметр капилярный ВПЖ-2 0.73ММ стекло"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Вискозиметр капиллярный ВПЖ-2 0.99ММ стекло"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 49"

    "Вискозиметр капиллярный ВПЖ-4 0.82ММ 6-30ММ2/С2 стекло"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 50"

    "Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-4 1.12ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Колбонагреватель ПЭ-4110М 1000МЛ 330ВТ 220В 450ГРАД ЦЕЛЬС 220х345х130 3.7КГ ТУ 3612-004-23050963-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Мембрана микрофильтрационная МФАС-М-2 35ММ ТУ 6-05-221-749-86"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 53"

    "Натекатель вентиль точной регулировки расхода газа Н-12"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 54"

    "Секундомер двухкнопочный СоС ПР-2Б-2-010 ММ КГ ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Скальпель остроконечный СО-150х40 нержавеющая сталь Со-4 н/с"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Часы песочные ЧП-3 3МИН"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 57"

    "Часы песочные ЧП-5 5МИН"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 58"

    "Электрод лабораторный измерительный стеклянный ЭСЛ-43-07 0-12pH 10-90МОм ТУ 25.05.2234-77"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 59"

    "Электрод вспомогательный ЭВЛ-1М3.1 150ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 60"

    "Электрод стеклянный лабораторный ЭСЛ-63-07СР с первичной поверкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Электронагреватель трубчатый ТЭН 681817.011 нержавеющая сталь нагреваемая среда - вода 2.5КВТ 220В для дистиллятора ДЭ-10, ДЭ-25 СПб"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 62"

    "Бумага индикаторная универсальная pH 0...14 100 полосок ТУ 6-09-1181-89"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 63"

    "Секундомер электронный СЧЕТ-1М 146х82х40ММ 0...+50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Электрод комбинированный стеклянный ЭСК 10601 для измерения pH 12х170ММ 4.25-6.70pH ГОСТ 22261-94"

    Кол-во: 2.000

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