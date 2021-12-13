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    Главная / Торги / Поставка эталонной газовой смеси

    Поставка эталонной газовой смеси

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251079Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251079

    Наименование закупки

    Поставка эталонной газовой смеси

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    4-165-239

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козинов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка эталонной газовой смеси

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 00:00 GMT +313.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251079Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка эталонной газовой смеси

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заключение договора с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (в состав заявки необходимо включить письмо подтверждающее возможность подписания договора электронной подписью). Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10540-2014 1 разряд этан [C2H6] (9.6 mg/m3)+пропан [C3H8] (10.8 mg/m3)+н-бутан [C4H10] (10.4 mg/m3)+н-пентан [C5H12] (9.6 mg/m3)+метан [CH4] (1.05 mg/m3)+2-метилпропан (изобутан) [i-C4H10] (10.6 mg/m3)+2-метилбутан (изопентан) [i-C5H12] (9.9 mg/m3)+воздух [air] (ост.) баллон 4-100А, вентиль W19.2 Сп21.8 DIN 6 алюминий/вентиль латунь 4Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10528-2014 1 разряд бензол [C6H6] (59 mg/m3)+толуол (метилбензол) [C7H8] (110 mg/m3)+этилбензол [C8H10] (3.2 mg/m3)+1,2-ксилол (о-ксилол) [o-C8H10] (55.6 mg/m3)+1,4-ксилол (п-ксилол) [p-C8H10] (28.3 mg/m3)+азот [N2] (ост.) баллон 4-100А, вентиль W19.2 Сп21.8 DIN 6 алюминий/вентиль латунь 4Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10537-2014 1 разряд этантиол [C2H5SH] (10 mg/m3)+1-пропантиол [C3H7SH] (10 mg/m3)+1-бутантиол [C4H9SH] (10 mg/m3)+метантиол [CH3SH] (10 mg/m3)+карбонилсульфид [COS] (10 mg/m3) + сероводород [H2S] (10 mg/m3)+2-пропантиол (изопропантиол) [i-C3H7SH] (10 mg/m3)+2-метил-1-пропантиол (изобутантиол) [i-C4H9SH] (10 mg/m3)+2-бутантиол (втор-бутантиол) [sec-C4H9SH] (10 mg/m3)+2-метил-2-пропантиол (трет-бутантиол) [tert-C4H9SH] (10 mg/m3)+метан [CH4] (ост.) баллон Luxfer, вентиль ВС-16МЛ левая резьба DIN1 алюминий/вентиль нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10546-2014 1 разряд оксид азота [NO] (9.6 mg/m3)+азот [N2] (ост.) баллон Luxfer, вентиль ВС-16М DIN 6 алюминий/вентиль нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10537-2014 1 разряд диоксид серы [SO2] (5 ppm)+воздух [air] (ост.)(мол. доля) баллон Luxfer, вентиль ВС-16М DIN 6 алюминий/вентиль нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10530-2014 0 разряд монооксид углерода [CO] (250 ppm)+азот [N2] (ост.)(мол. доля) баллон Luxfer, вентиль W27.8 Сп21.8 DIN 6 алюминий/вентиль латунь 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10531-2014 1 разряд монооксид углерода [CO] (2000 ppm)+азот [N2] (ост.)(мол. доля) баллон 4-150У, вентиль W19.2 Сп21.8 DIN 6 углеродистая сталь+ EP/PE/вентиль латунь 4Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10536-2014 0 разряд диоксид серы [SO2] (53 ppm)+азот [N2] (ост.)(мол. доля) баллон Luxfer, вентиль ВС-16М DIN 6 алюминий/вентиль нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10537-2014 1 разряд диоксид серы [SO2] (250 ppm)+азот [N2] (ост.)(мол. доля) баллон Luxfer, вентиль ВС-16М DIN 6 алюминий/вентиль нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10545-2014 0 разряд оксид азота [NO] (150 ppm)+азот [N2] (ост.)(мол. доля) баллон Luxfer, вентиль ВС-16М DIN 6 алюминий/вентиль нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10545-2014 0 разряд диоксид азота [NO2] (25 ppm)+азот [N2] (ост.)(мол. доля) баллон Luxfer, вентиль ВС-16М DIN 6 алюминий/вентиль нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10532-2014 2 разряд метан [CH4] (2.5 %)+азот [N2] (ост.)(об. доля) баллон 4-150У, вентиль W19.2 Сп21.8 DIN 6 углеродистая сталь/вентиль латунь 4Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10531-2014 1 разряд кислород [O2] (12.5 %)+азот [N2] (ост.)(мол. доля) баллон 4-150У, вентиль W19.2 Сп21.8 DIN 6 углеродистая сталь/вентиль латунь 4Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Смесь газовая поверочная нулевой газ азот марка Б азот [N2] (99.996 %)(об. доля) баллон 4-150У, вентиль W19.2 Сп21.8 DIN 6 углеродистая сталь/вентиль латунь 4Л ТУ 6-21-39-96"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10532-2014 2 разряд монооксид углерода [CO] (36 ppm) + азот [N2] (ост.)(мол. доля) баллон 40-150У, вентиль: W19.2 Сп21.8, DIN 6 углеродистая сталь+ EP/PE/вентиль латунь 4Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10531-2014 1 разряд метан [CH4] (7.8 ppm)+воздух [air] (ост.)(мол. доля) баллон Luxfer, вентиль W27.8 Сп21.8 DIN 6 алюминий/вентиль латунь 5Л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10547-2014 0 разряд оксид азота [NO] (125 ppm)+азот [N2] (ост.)(мол. доля) баллон Luxfer, вентиль ВС-16М DIN 6 алюминий/вентиль нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10547-2014 0 разряд диоксид азота [NO2] (25 ppm)+азот [N2] (ост.)(мол. доля) баллон Luxfer, вентиль ВС-16М DIN 6 алюминий/вентиль нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

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