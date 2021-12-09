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    Главная / Торги / Поставка реактивов для технического обслуживания воздушных судов_МТО

    Поставка реактивов для технического обслуживания воздушных судов_МТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251008Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251008

    Наименование закупки

    Поставка реактивов для технического обслуживания воздушных судов_МТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:37

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Контактный телефон

    (732) 6-45-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    evdokimova.me@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евдокимова Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реактивов для технического обслуживания воздушных судов_МТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251008Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реактивов для технического обслуживания воздушных судов_МТО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево». Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (торг-12), при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры, или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство индикаторное чернила индикаторные черные 7HF Magnaflux аэрозоль 400мл на масляной основе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Суспензия магнитная люминисцентная Magnaglo 14 HF 6-7МКМ аэрозольный баллон 400МЛ ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Суспензия магнитная люминисцентная Magnaglo 410 HF 7-11МКМ аэрозольный баллон 400МЛ ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Проявитель Zyglo ZP-9F суспензионный аэрозольный баллон 400МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Пенетрант Magnaflux Spotcheck SKL-WP2 для капиллярного контроля аэрозольный баллон 400МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Средство индикаторное пенетрант Magnaflux SKL-SP2 аэрозоль 400мл ярко-красный, удаляемый растворителем"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Пенетрант ZL-60С водосмываемый люминисцентный аэрозольный баллон 400МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Пенетрант ZL-27A постэмульгируемый люминисцентный аэрозольный баллон 400МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Очиститель аэрозоль SKC-S 0.4Л"

    Кол-во: 3.000

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    Лоты:
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    Регион:
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