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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка программных средств Acronis Защита данных расширенная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 18:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51
Почтовый адрес
160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51
Контактный телефон
(8172) 57-01-14
Факс
+7 8172 72-55-59
Адрес электронной почты
ucp@vologdarg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Лариса Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программных средств Acronis Защита данных расширенная
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 00:00 GMT +306.12.2021 00:0006.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250820Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программных средств Acronis Защита данных расширенная
Начальная цена
499 870,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.51Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления счета Лицензиаром.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
Адрес местонахождения
160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
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