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    Главная / Торги / Поставка программных средств Acronis Защита данных расширенная

    Поставка программных средств Acronis Защита данных расширенная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 00:0006.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250820Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    250820

    Наименование закупки

    Поставка программных средств Acronis Защита данных расширенная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 18:48

    Документация процедуры

    Проект_договора_Акронис_Лиц_ТП.docx

    Техническое_задание_Акронис.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Почтовый адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Контактный телефон

    (8172) 57-01-14

    Факс

    +7 8172 72-55-59

    Адрес электронной почты

    ucp@vologdarg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Лариса Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка программных средств Acronis Защита данных расширенная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 00:00 GMT +306.12.2021 00:0006.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250820Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программных средств Acronis Защита данных расширенная

    Начальная цена

    499 870,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления счета Лицензиаром.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия Acronis Защита данных расширенная для рабочей станции ADPPCLANL"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 2"

    "Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных расширенная для рабочей станции EADPPCLANL-S"

    Кол-во: 70.000

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