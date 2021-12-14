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    Главная / Торги / Поставка рыбы и морепродуктов для нужд ООО "Молния Ямал" (закупка у СМСП)

    Поставка рыбы и морепродуктов для нужд ООО "Молния Ямал" (закупка у СМСП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250772Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    250772

    Наименование закупки

    Поставка рыбы и морепродуктов для нужд ООО "Молния Ямал" (закупка у СМСП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 09:03

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение__1_Форма_Спецификации.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рыбы и морепродуктов для нужд ООО "Молния Ямал" (закупка у СМСП)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250772Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рыбы и морепродуктов для нужд ООО "Молния Ямал" (закупка у СМСП)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 1 (одного) календарного дня, после поступления заявки Покупателя, направленной по электронной почте либо с помощью факсимильной связи. Оплата производится Покупателем в течение 15 рабочих дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кальмар свежемороженый тушка 22000Г ГОСТ 20414-2011 ПАО БАМР Россия"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 2"

    "Дорадо свежемороженная непотрошеная с головой 300/400Г ТР ЕАЭС 040/2016 Agromey Gida ve Yem San. Tic. A. S. Турция"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Барабулька свежемороженая тушка неразделанная с головой"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Креветки без головы свежемороженые 16/20 1КГ Индия"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 5"

    "Камбала черноморская свежемороженая Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Морские гребешки филе свежемороженые 1000Г пакет п/э АО "СК БСФ" Российская Федерация (РФ, Россия)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Рапан мясо свежемороженые 1000Г вакуумная упаковка ИП Лохматова Людмила Ивановна Российская Федерация (РФ, Россия)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Форель радужная свежемороженая тушка потрошеная с головой речная 250-300ГР ГОСТ Р 1168-86 Турция"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Мидии на 2-х створках голубые 40/60 1000Г Чили"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Краб натуральный мясо 2 фаланга Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Сарган охлажденный"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 12"

    "Рыба Масляная свежемороженая филе ГОСТ 3948-90"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Кичуж свежемороженый тушка без головы Океанбиоресурс"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Лосось свежемороженый филе без кожи Чили"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 15"

    "Икра Палтуса крашеная Авача 110Г черная стеклянная банка ГОСТ 9264-010 Российская Федерация (РФ, Россия)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Краб натуральный камчатский фаланга варено-мороженый 4L ТР ЕАЭС 040/2016 Российская Федерация (РФ, Россия)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Пеленгас Кефаль свежемороженный потрошеная с головой 2.5КГ ГОСТ 32366-2013 Российская Федерация (РФ, Россия)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Креветки тигровые с головой свежемороженые 16/20 1КГ ТР ТС 024/2011 Бангладеш"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 19"

    "Ставрида Черноморская глазированная неразделанная 10КГ блок ТУ 10.20.13-004-00203602-2019 Российская Федерация (РФ, Россия)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Каракатица очищенная свежемороженая техглазурь 5-7% 10000Г пакет полиэтиленовый Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Тунец розовый замороженный филе 2000-4000Г вакуумная упаковка Эквадор"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Кальмар щупальца техглазурь 5-7% свежемороженые 10000Г блок ГОСТ 20417-2011 Россия"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 23"

    "Лакедра желтохвост свежемороженая индивидуальная заморозка техглазурь 20КГ блок Китай"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 24"

    "Осьминоги очищенные свежемороженые индивидуальная заморозка техглазурь 5-7% 4000Г Марокко"

    Кол-во: 10.000

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