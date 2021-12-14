www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка рыбы и морепродуктов для нужд ООО "Молния Ямал" (закупка у СМСП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 09:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рыбы и морепродуктов для нужд ООО "Молния Ямал" (закупка у СМСП)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250772Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рыбы и морепродуктов для нужд ООО "Молния Ямал" (закупка у СМСП)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 1 (одного) календарного дня, после поступления заявки Покупателя, направленной по электронной почте либо с помощью факсимильной связи. Оплата производится Покупателем в течение 15 рабочих дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Молния Ямал"
Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Кол-во: 500.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 10.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.