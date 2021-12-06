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    Главная / Торги / Поставка строительных смесей

    Поставка строительных смесей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 00:0006.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250669Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    250669

    Наименование закупки

    Поставка строительных смесей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:38

    Документация процедуры

    Тех_задание.doc

    КИМ___проект_договора__поставка_МТР_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-61-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.v.radchenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Радченко Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных смесей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 00:00 GMT +306.12.2021 00:0006.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250669Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных смесей

    Начальная цена

    1 199 998,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, Анапский район, с. Витязево, Проспект Южный 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня исполнения обязательств по договору для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 30 календарных дней в период действия договора (по 28.02.2022г).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лак финишный Мультипротект матовый 55% 80-100Г/М2"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 2"

    "Флоки декоративные влаго, ультрафиолетостойкие Мультипротект раствор для систем наливного жидкого пола для скрытия небольших неровностей"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Эмаль полиуретановая светостойкая Мультипротект ПУ синий Компонент А Компонент Б 700 100 ГОСТ Р 51691-2000"

    Кол-во: 112.500

    "Позиция 4"

    "Пол наливной полиуретановый Мультипротект Жидкий линолеум Компонент А 2500 Компонент Б 190"

    Кол-во: 2400.000

    "Позиция 5"

    "Лак полиуретановый Мультипротект МП2 для бетонных полов 50% 45/2МПа ГОСТ 27820-88"

    Кол-во: 300.000

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