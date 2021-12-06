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    Главная / Торги / Поставка сплит-систем

    Поставка сплит-систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250665Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    250665

    Наименование закупки

    Поставка сплит-систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:37

    Документация процедуры

    Тех_задание.doc

    КИМ___проект_договора__поставка_МТР_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-61-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.v.radchenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Радченко Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сплит-систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250665Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сплит-систем

    Начальная цена

    1 197 528,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, Анапский район, с. Витязево, Проспект Южный 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня исполнения обязательств по договору для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 15 календарных дней в период действия договора (по 28.02.2022г).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сплит-система настенного типа Gree GWH09AAA-K3NNA2A охлаждение/обогрев/осушение 2.55КВТ 2.65КВТ 25М2 794ВТ 734ВТ 698х250х185ММ 720Х428Х310ММ белая 26/49ДБ R410А Китай"

    Кол-во: 41.000

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