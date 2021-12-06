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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка сплит-систем
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 15:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-61-84
Факс
Адрес электронной почты
n.v.radchenko@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Радченко Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сплит-систем
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250665Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сплит-систем
Начальная цена
1 197 528,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, Анапский район, с. Витязево, Проспект Южный 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня исполнения обязательств по договору для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 15 календарных дней в период действия договора (по 28.02.2022г).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЛОК Витязь
Все закупки и тендеры ЛОК Витязь
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Кол-во: 41.000
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