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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению обучения водителей по программе "Безопасное зимнее вождение" для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг по проведению обучения водителей по программе "Безопасное зимнее вождение" для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 05:3007.12.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250630Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    250630

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению обучения водителей по программе "Безопасное зимнее вождение" для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 05:22

    Документация процедуры

    Договор_Проект.doc

    Томское_УООП_Задание_заказчика.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3822 93-13-35

    Факс

    Адрес электронной почты

    TrofimovaEV@gaztorg.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щекина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению обучения водителей по программе "Безопасное зимнее вождение" для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 05:30 GMT +307.12.2021 05:3007.12.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250630Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению обучения водителей по программе "Безопасное зимнее вождение" для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    67 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Российская Федерация, Томская область, г.ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее: Если на момент заключения настоящего Договора Исполнитель по действующему законодательству относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), то срок оплаты услуг не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты подписания акта об оказании услуг. Для подтверждения своего статуса, Исполнитель при заключении Договора предоставляет Заказчику актуальные сведения из Единого Реестра СМСП. В случае утраты Исполнтелем статуса СМСП в процессе исполнения Договора, применяются общие правила оплаты – в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты подписания акта об оказании услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение Безопасное зимнее вождение 18Ч"

    Кол-во: 14.000

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