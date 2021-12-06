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    Главная / Торги / Поставка профилей, подвесов, шпатлевки

    Поставка профилей, подвесов, шпатлевки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 09:3006.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250524Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    250524

    Наименование закупки

    Поставка профилей, подвесов, шпатлевки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 16:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-07-91

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    NN.Ganicheva@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганичева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка профилей, подвесов, шпатлевки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 09:30 GMT +306.12.2021 09:3006.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250524Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка профилей, подвесов, шпатлевки

    Начальная цена

    1 111 611,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628126, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п. Приобье, ул. Портовая,2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом Поставщика в ассортименте, в объемах, сроки, согласно спецификации настоящего договора. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой продукции Поставщик предоставляет Покупателю транспортные накладные (Приложение №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профиль направляющий 60х27ММ 0.6ММ"

    Кол-во: 501.000

    "Позиция 2"

    "Подвес прямой Knauf П60х27 для потолочного профиля сталь оцинкованная 60х27ММ"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 3"

    "Плинтус с кабель-каналом T-Plast Чайка ПВХ 062 дуб мармарис 2500х100ММ"

    Кол-во: 76.000

    "Позиция 4"

    "Фурнитура для плинтуса Заглушка левая Т-пласт 062 дуб мармарис 4ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Фурнитура для плинтуса Заглушка правая Т-пласт 062 дуб мармарис 4ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Уголок внутренний Т-Пласт 062 дуб мармарис 2ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Лента самоклеящаяся серпянка Строби 50ММ 90М"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 8"

    "Линолеум коммерческий Tarkett Acczent Mineral AS цвет 10 100010"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 9"

    "Шпатлевка финишная Weber Vetonit LR+ 20КГ мешок"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 10"

    "Затирка CERESIT 2-5 01 СЕ 33/2 белая 2КГ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Подоконник ПВХ 600x20ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Подвес прямой Knauf П60х27 для потолочного профиля сталь оцинкованная 60х27ММ"

    Кол-во: 6455.000

    "Позиция 13"

    "Затирка CERESIT 2-5 01 СЕ 33/2 белая 2КГ"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 14"

    "Штукатурка гипсовая Knauf Rotband 30КГ мешок"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 15"

    "Профиль направляющий 28х27ММ 3М к гипсокартону"

    Кол-во: 431.000

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