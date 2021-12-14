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    Главная / Торги / Поставка автомобильных принадлежностей, мойки высокого давления, обогревателей

    Поставка автомобильных принадлежностей, мойки высокого давления, обогревателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250402Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    250402

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных принадлежностей, мойки высокого давления, обогревателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 11:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-90-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S_Malykhin@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малыхин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных принадлежностей, мойки высокого давления, обогревателей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 15:00 GMT +314.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250402Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных принадлежностей, мойки высокого давления, обогревателей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, городской округ Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере __(_) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) __(_) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвектор электрический BALLU Enzo BEC/EZMR-1500 1500/750ВТ IP24 20М²"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Обогреватель масляный Ballu BOH/CL-09GRN напольный 2000ВТ 220-240В 9 секций 25М2 6.5КГ 405х600х250ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Горелка газовая KOVICA KS 1005 насадка с пьезо-поджигом Германия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Фонарь ручной аккумуляторный ЭРА GA-806 110х110х130ММ 5ВТ серебристый 1.5А.Ч 170М 400ЛМ Li-ion пластик/алюминий IP40"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Лебедка ручная 4Т 3 крюка Артикул НР-147D"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Лопата уборочная с черенком Сибртех алюминиевая металлический черенок 430х370ММ 1350ММ 61620"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Набор салфеток автомобильных City Up СА-123 350Х400ММ микрофибра 12ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Строп динамический рывковый Tplus PRO Secura 14Т 9М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Набор для ремонта шин бескамерных БХЗ жгутовик, рашпиль, жгуты, клей 8 предметов"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Щетка Autovirazh Exculusiv для удаления снега и льда 600ММ со скребком"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Набор автомобильного инструмента Арсенал АА-С1412К82 380х285х80ММ кейс 82ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Шприц смазочный рычажно-плунжерный 690атм, 500 см3, шланг GROZ GR42720 - G1F/HD/B с гибким шлангом ТУ 37.372.053-88"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Смазка пластичная антифрикционная ПРОМ-ОЙЛ Литол-24 24081815 ГОСТ 21150-87"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Электрочайник BBK EK1760S (SS/B) 1500ВТ 2Л нержавеющая сталь/пластик черный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Лестница трансформер Сибртех 97883 алюминий 4х5 ступени 4-секционная 14.3КГ 5.78М 6.5М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Батарея аккумуляторная Tyumen Battery 6СТ-80 LA "PREMIUM" 80А.Ч прямая 306x175x190ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Пуско-зарядное устройство Сорокин 12.112 220В 12/24В"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Аппарат высокого давления мойка Karcher K 7 Compact 230В 50ГЦ 180БАР 2.6КВТ 600Л/Ч алюминий 378x291x516ММ 16КГ 1.447-050.0"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Насадка пенная K Parts 1Л 9.837-960"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Средство моющее активная пена концентрат Grass Active Foam Effect 23КГ 800022"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Шланг поливочный армированный 3/4" (19мм) 25М ПВХ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Соединитель гнездовой с аквастопом пластик разноцветный для шланга 3/4" 19ММ быстрое соединение рифленый"

    Кол-во: 2.000

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