Поставка печатных журналов и журналов на CD-дисках

Поставка печатных журналов и журналов на CD-дисках

Цена договора и требования к обеспечению

в течение 15 рабочих дней со дня осуществления поставки, после получения товарных накладных (для субъектов малого и среднего предпринимательства); в течение 60 рабочих дней со дня осуществления поставки, после получения товарных накладных (не для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Журнал Автомобильный транспорт 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Журнал Бурение и Нефть 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Журнал Вестник Ассоциации буровых подрядчиков 2 в полугодие" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Журнал Время колтюбинга 1 раз в квартал" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Журнал Геодезия и картография 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Журнал Главбух 2 раза в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Журнал Заработная плата. Расчеты, учет, налоги. С вкладкой Документы и комментарии 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Журнал Psychologies 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Журнал Журналист 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Журнал Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Журнал Кадастр недвижимости 1 раз в квартал" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Журнал Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве 1 раз в квартал" Кол-во: 3.000

"Позиция 13" "Журнал Маркшейдерский вестник 1 раз в 2 месяца" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Журнал Нефтяное хозяйство 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 15" "Журнал Нормирование и оплата труда в промышленности 1 раз в месяц" Кол-во: 2.000

"Позиция 16" "Журнал Охрана труда и социальное страхование 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 17" "Журнал Библиотека инженера по охране труда 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 18" "Журнал Приусадебное хозяйство 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "Журнал Сварочное производство 6 номеров в год" Кол-во: 1.000

"Позиция 20" "Журнал Справочник кадровика 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 21" "Журнал Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья 1 раз в квартал" Кол-во: 1.000

"Позиция 22" "Журнал Индексы цен в строительстве 2 в полугодие" Кол-во: 1.000

"Позиция 23" "Журнал Сметные цены в строительстве 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000

"Позиция 24" "Журнал Картонажник. Научно-технический вестник 1 раз в месяц" Кол-во: 1.000