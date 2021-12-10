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    Главная / Торги / Поставка печатных журналов и журналов на CD-дисках

    Поставка печатных журналов и журналов на CD-дисках

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250374Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    250374

    Наименование закупки

    Поставка печатных журналов и журналов на CD-дисках

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 12:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-11-12

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    t.shureva@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сошников Олег Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка печатных журналов и журналов на CD-дисках

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 250374Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатных журналов и журналов на CD-дисках

    Начальная цена

    496 847,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, ООО "Газпром добыча Оренбург", РФ, 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, дом 1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 рабочих дней со дня осуществления поставки, после получения товарных накладных (для субъектов малого и среднего предпринимательства); в течение 60 рабочих дней со дня осуществления поставки, после получения товарных накладных (не для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал Автомобильный транспорт 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Журнал Бурение и Нефть 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Журнал Вестник Ассоциации буровых подрядчиков 2 в полугодие"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Журнал Время колтюбинга 1 раз в квартал"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Журнал Геодезия и картография 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Журнал Главбух 2 раза в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Журнал Заработная плата. Расчеты, учет, налоги. С вкладкой Документы и комментарии 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Журнал Psychologies 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Журнал Журналист 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Журнал Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Журнал Кадастр недвижимости 1 раз в квартал"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Журнал Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве 1 раз в квартал"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Журнал Маркшейдерский вестник 1 раз в 2 месяца"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Журнал Нефтяное хозяйство 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Журнал Нормирование и оплата труда в промышленности 1 раз в месяц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Журнал Охрана труда и социальное страхование 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Журнал Библиотека инженера по охране труда 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Журнал Приусадебное хозяйство 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Журнал Сварочное производство 6 номеров в год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Журнал Справочник кадровика 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Журнал Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья 1 раз в квартал"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Журнал Индексы цен в строительстве 2 в полугодие"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Журнал Сметные цены в строительстве 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Журнал Картонажник. Научно-технический вестник 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Журнал Среднее профессиональное образование 1 раз в месяц ISSN 1990-679Х"

    Кол-во: 1.000

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