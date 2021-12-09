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    Главная / Торги / Поставка сливок для взбивания для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Поставка сливок для взбивания для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:3009.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 249949Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    249949

    Наименование закупки

    Поставка сливок для взбивания для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 13:13

    Документация процедуры

    Московское_УООП_Задание_заказчика_поставка_сливок_для_взбивания.xlsx

    Московское_УООП_Договор_КИМ_поставка_сливок_для_взбивания.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-28-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    m.tkacheva@pitanie.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткачева Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сливок для взбивания для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 08:30 GMT +309.12.2021 08:3009.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 249949Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сливок для взбивания для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    564 689,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 142770, Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сливки растительные для взбивания Петмол 33ПРОЦ 1КГ"

    Кол-во: 1700.000

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    Прием заявок:
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    1 149 975
    Лоты:
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    Регион:
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