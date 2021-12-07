Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка газет

    Поставка газет

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 15:0007.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 249932Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    249932

    Наименование закупки

    Поставка газет

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 13:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-11-12

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    t.shureva@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сошников Олег Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газет

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 15:00 GMT +307.12.2021 15:0007.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 249932Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газет

    Начальная цена

    109 123,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова 1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после поставки и получения товарных накладных для субъектов малого и среднего предпринимательства; 60 дней после поставки и получения товарных накладных не для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газета Аргументы и факты 1 раз в неделю"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Газета Ведомости 5 раз в неделю"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Газета Вечерний Оренбург 1 раз в неделю"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Газета Коммерсантъ 5 раз в неделю"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Газета Комсомольская правда ежедневная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Газета Комсомольская правда еженедельная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Газета Московский Комсомолец 1 раз в неделю Оренбург"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Газета Оренбуржье 2 раза в неделю "толстушка"+пятница"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Газета Российская газета+Российская газета-Неделя 1 раз в неделю"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Газета Светлый путь Переволоцкий 3 раза в неделю"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Газета Сельские вести Оренбург 1 раз в неделю "толстушка""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Газета Южный Урал ежедневная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Газета Учет. Налоги. Право с приложением Официальные документы 1 раз в неделю"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром газобезопасность"
    Ценовой запрос № 82158
    Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"
    Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"
    82158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    433 577
    Лоты:
    1
    Регионы 4:
    Москва Город
    Все регионы
    Москва Город, Астраханская область, Оренбургская область, Коми Республика
    ГБУК НО НГОУНБ
    Ценовой запрос № 83300
    Подписка на периодическое печатное издание - газету «Спорт-Экспресс» за март-июнь 2019 г.
    Подписка на периодическое печатное издание - газету «Спорт-Экспресс» за март-июнь 2019 г.
    83300
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 08:30(GMT+03:00)
    407
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить