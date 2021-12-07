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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка газет
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 13:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-11-12
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
t.shureva@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сошников Олег Борисович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газет
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 15:00 GMT +307.12.2021 15:0007.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 249932Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газет
Начальная цена
109 123,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова 1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
15 рабочих дней после поставки и получения товарных накладных для субъектов малого и среднего предпринимательства; 60 дней после поставки и получения товарных накладных не для субъектов малого и среднего предпринимательства
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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