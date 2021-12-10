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    Главная / Торги / Поставка орехов и сухофруктов ТМ Термер для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»»

    Поставка орехов и сухофруктов ТМ Термер для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 249878Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    249878

    Наименование закупки

    Поставка орехов и сухофруктов ТМ Термер для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:35

    Документация процедуры

    Проект_договора_КИМ.doc

    Московское_УООП_Задание_заказчика_поставка_орехов_и_сухофруктов.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-28-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    m.tkacheva@pitanie.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткачева Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка орехов и сухофруктов ТМ Термер для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 249878Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка орехов и сухофруктов ТМ Термер для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»»

    Начальная цена

    194 477,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117420 г. Москва ул. Наметкина д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Орех кедровый очищенный Termer 125Г картонная коробка"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 2"

    "Миндаль без обжарки Termer картонная коробка 140Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 3"

    "Орех пекан Termer 100Г картонная коробка Россия"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 4"

    "Орехи кешью Termer 125Г картонная коробка Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 5"

    "Фундук сушеный Termer 140Г картонная коробка Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Курага Termer 180Г коробка картонная Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 7"

    "Чернослив без косточек Termer 150Г коробка картонная Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 8"

    "Смесь ореховая Termer 100Г пластиковый контейнер"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 9"

    "Семена Тыквенные очищенные Termer 140Г картонная коробка Россия"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 10"

    "Инжир Termer 150Г коробка картонная Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 11"

    "Цукаты Termer папайя 150Г картонная коробка Россия"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 12"

    "Цукаты Termer ананас 150Г картонная коробка Россия"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 13"

    "Цукаты Termer манго 150Г картонная коробка Россия"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 14"

    "Цукаты Termer дыня 150Г картонная коробка Россия"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 15"

    "Семечки подсолнечника очищенные Termer картонная коробка 140Г Россия"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 16"

    "Финики мускатные Termer 160Г коробка картонная Россия"

    Кол-во: 72.000

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