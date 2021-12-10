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Наименование закупки
Поставка орехов и сухофруктов ТМ Термер для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 11:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-28-81
Факс
Адрес электронной почты
m.tkacheva@pitanie.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткачева Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка орехов и сухофруктов ТМ Термер для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 249878Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка орехов и сухофруктов ТМ Термер для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»»
Начальная цена
194 477,52
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, 117420 г. Москва ул. Наметкина д.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 48.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 72.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 72.000
Кол-во: 72.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 72.000
Кол-во: 72.000
Кол-во: 72.000
Кол-во: 72.000
Кол-во: 72.000
Кол-во: 72.000
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