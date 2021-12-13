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    Главная / Торги / Поставка консервов мясных для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Поставка консервов мясных для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 249334Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    249334

    Наименование закупки

    Поставка консервов мясных для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 13:26

    Документация процедуры

    Задание_заказчика.xlsx

    Проект_договора.doc

    Перечень_документов_для_заключения_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 86545 4-76-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    kavkazgaztorg@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сливкова Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка консервов мясных для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 249334Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка консервов мясных для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    936 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 356123, Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Рождественская, ЦМПИ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Консервы отварные в желе Языки говяжьи 325Г жестяная банка с ключом ООО СХП "Югроспром" Россия"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 2"

    "Говядина тушеная Премиум с/б 630Г ООО СХП "Югроспром""

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 3"

    "Консервы Ветчина из мяса индейки 325Г жестяная банка с ключом ООО СХП "Югроспром" Россия"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 4"

    "Консервы Ветчина классическая 325Г ж/б ООО СХП "Югроспром""

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Консервы в собственном соку Мясо индейки 325Г ж/б ООО СХП "Югроспром""

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 6"

    "Паштет печеночный с морковью 100Г жестяная банка ООО СХП "Югроспром""

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Консервы мясные из субпродуктов Хаши Новоалександровский мясокомбинат 900Г стеклянная банка ООО СХП "ЮГРОСПРОМ" Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "Паштет печеночный с вялеными томатами 190Г стеклянная банка ООО СХП "ЮГРОСПРОМ""

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Паштет печеночный с курагой 190Г стеклянная банка ООО СХП "ЮГРОСПРОМ""

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Паштет печеночный с черносливом 190Г стеклянная банка ООО СХП "ЮГРОСПРОМ""

    Кол-во: 200.000

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