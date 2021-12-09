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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка баллонов и редукторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 09:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-90-02
Факс
--
Адрес электронной почты
S_Malykhin@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малыхин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка баллонов и редукторов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 13:30 GMT +309.12.2021 13:3009.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 248736Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка баллонов и редукторов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, городской округ Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере __(_) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) __(_) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
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