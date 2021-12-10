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Наименование закупки
Поставка корзин и упаковочных материалов для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 09:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 987 236-80-32
Факс
Адрес электронной почты
secured@kazan.gazfood.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайнетдинова Гульназ Рамилевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка корзин и упаковочных материалов для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 248472Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка корзин и упаковочных материалов для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Начальная цена
460 908,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, 420051, Российская Федерация, г.Казань, ул.Тэцевская, д.293Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или товарных накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: Если на момент заключения настоящего Договора Поставщик по действующему законодательству относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), то срок оплаты товара не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты его приемки. Для подтверждения своего статуса, Поставщик при заключении Договора предоставляет Покупателю актуальные сведения из Единого Реестра СМСП. В случае утраты Поставщиком статуса СМСП в процессе исполнения Договора, применяются общие правила оплаты – в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 250.000
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