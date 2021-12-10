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    Главная / Торги / Поставка корзин и упаковочных материалов для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Поставка корзин и упаковочных материалов для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 248472Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    248472

    Наименование закупки

    Поставка корзин и упаковочных материалов для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 09:44

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_корзин_КИМ__.xlsx

    Договор_типовой_КИМ__ЭДО_15_11_2021.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 987 236-80-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    secured@kazan.gazfood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайнетдинова Гульназ Рамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка корзин и упаковочных материалов для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 248472Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка корзин и упаковочных материалов для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    460 908,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, 420051, Российская Федерация, г.Казань, ул.Тэцевская, д.293Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или товарных накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: Если на момент заключения настоящего Договора Поставщик по действующему законодательству относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), то срок оплаты товара не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты его приемки. Для подтверждения своего статуса, Поставщик при заключении Договора предоставляет Покупателю актуальные сведения из Единого Реестра СМСП. В случае утраты Поставщиком статуса СМСП в процессе исполнения Договора, применяются общие правила оплаты – в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка упаковочная подарочная 1М прозрачная 10М 40МКМ 400Г/М2 полипропилен 4455516 Китай"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Бант шар белый, золотая полоса полипропилен 50х160ММ 2859596 Китай"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Бант шар синий, голография полипропилен 50х160ММ 5078182 Китай"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Корзина плетеная 360х270х540ММ ивовая лоза коричневый Китай LYM-905804"

    Кол-во: 250.000

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