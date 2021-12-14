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    Главная / Торги / Закупка расходных МТР для металлографии

    Закупка расходных МТР для металлографии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 247861Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    247861

    Наименование закупки

    Закупка расходных МТР для металлографии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 22:03

    Документация процедуры

    Договор_Типовой_МТР.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    (495) 355-95-94

    Факс

    Адрес электронной почты

    potapov@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Илья Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка расходных МТР для металлографии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 07:00 GMT +314.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 247861Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных МТР для металлографии

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, 454078,Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Гончаренко, д.88А, офис 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 рабочих дней с момента подписания УПД / ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотно пильное по металлу сталь 3/4 27х0.9хх3810ММ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 125х3.0ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Фреза насадная HardMetal 100х32ММ Z10 с комплектом 10 пластин (10 СМП) EMP02-100-B32-AP16-08 Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Фреза насадная HardMetal 100х32ММ Z8 с комплектом 8 пластин (8 СМП) EMP02-100-B32-AP11-10 Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Оправка комбинированная Kemmler 32ММ 38ММ SK50 DIN 6358 (ГОСТ 25827-2014) с зажимным винтом, приводным кольцом и приводной шпонкой для установки торцевых и насадных фрез 401.10.32"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Оправка комбинированная Kemmler 32ММ 38ММ SK50 DIN 6358 (ГОСТ 25827-2014) с зажимным винтом, приводным кольцом и приводной шпонкой для установки торцевых и насадных фрез 501.10.32"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Ключ головка крестом Kemmler для крепления резьбовых соединений 32ММ М16 10.32"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Диск алмазный отрезной Metkon 150х12.7х0.5ММ 150МКМ 19-150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Круг шлифовальный на липучей основе Мирка Рус 150ММ Р40 без отвертий 50ШТ 4062205040 Финляндия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Круг шлифовальный на липучей основе Мирка Рус 150ММ Р60 без отверстий 50ШТ 406220506 Финляндия"

    Кол-во: 1.000

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